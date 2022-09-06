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الرياضي

مبابي يقود سان جيرمان لأول انتصار

مبابي يقود سان جيرمان لأول انتصار
7 سبتمبر 2022 01:17

باريس (رويترز) 

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تألق كيليان مبابي ليستهل باريس سان جيرمان، مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على ضيفه يوفنتوس، وهو أول انتصار له على الفريق الإيطالي.
افتتح مبابي التسجيل بهدف رائع، حيث أرسل نيمار تمريرة ساقطة للدولي الفرنسي داخل منطقة الجزاء سددها الأخير مباشرة على الطائر على يسار الحارس.
وأضاف مبابي الهدف الثاني في الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة من أشرف حكيمي من جهة اليمين قابلها مبابي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وقلص البديل وستون مكيني الفارق بعد الاستراحة مستغلاً تراجع أداء بطل فرنسا.
ولاحت أمام يوفنتوس عدة فرص للتعادل لكن الحارس جيانلويجي دوناروما تصدى للعديد من المحاولات، ليضمن فوز سان جيرمان على الفريق الإيطالي لأول مرة في ثماني مواجهات، بعد أن خسر في آخر ست مباريات.
ويتساوى فريق المدرب فيليب جالتييه بثلاث نقاط في المجموعة الثامنة مع بنفيكا، الذي فاز على مكابي حيفا 2-صفر.

مبابي
ميسي
نيمار
سان جيرمان
يوفنتوس
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