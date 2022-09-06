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الرياضي

الريال يفقد بنزيمة

الريال يفقد بنزيمة
7 سبتمبر 2022 01:08

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم) 

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غادر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، ملعب مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني مع مضيفه سيلتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء، عقب تعرضه لإصابة في الركبة.
وبدا أن بنزيمة 34 عاماً، الذي حامت الشكوك حول مشاركته في اللقاء الذي جرى على ملعب سيلتك بارك ضمن المجموعة السادسة، تعرض للإصابة بعد تمريره للكرة، قبل أن تظهر على وجهه علامات الآلم.
وحاول بنزيمة أن يتحامل على نفسه، لكنه بقي في الملعب لدقائق معدودة قبل أن يتم استبداله بزميله البلجيكي إيدين هازارد.
وتصدر بنزيمة قائمة هدافي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا التي توج بها ريال مدريد، بعد تسجيله 15 هدفاً، كما سجل أربعة أهداف في خمس مباريات على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم.

كريم بنزيمة
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
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