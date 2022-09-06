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الرياضي

سقوط «البلوز»

سقوط «البلوز»
7 سبتمبر 2022 01:06

زغرب (د ب أ) 

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سقط تشيلسي الإنجليزي في اختباره الأول بدوري أبطال أوروبا، وخسر على ملعب مضيفه دينامو زغرب الكرواتي صفر/ 1، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.
ويدين دينامو زغرب بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي ميسلاف أورسيتش، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 13.
وسجل تشيلسي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، بداية باهتة في مستهل مشواره القاري.
وارتدى النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج المنضم حديثاً لتشيلسي قادماً من برشلونة الإسباني، قناعاً للوجه في ظل معاناته من كسر في الفك.
وخلال ظهوره الأول مع تشيلسي، سجل أوباميانج هدفاً لكنه ألغي بداعي التسلل.
كما حرم القائم رييس جيميس من تسجيل هدف لتشيلسي بعد تسديدة خادعة.
وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي لشبكة "بي تي سبورت" "ظهرنا بشكل دون المستوى، نفس القصة المعتادة، ظهرنا بشكل جيد في البداية لكننا لم نستغل أنصاف الفرص".

تشيلسي
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