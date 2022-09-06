بعد 36 عاماً.. البطائح يكتب التاريخ

سلطان آل علي (دبي)

سجل دوري أدنوك للمحترفين انطلاقة تاريخية في نسخته الحالية، حيث شهدت البداية فوزاً استثنائياً لنادي البطائح بعدما نجح الوافد الجديد، «الراقي» في تصدر قمة ترتيب الدوري بنهاية الجولة الأولى متفوقاً على الجميع بعد انتصاره على اتحاد كلباء بنتيجة 2-0. وسجل البطائح اسمه في سجلات الفرق التي تصدرت الدوري في عصر الاحتراف، ليكون الفريق رقم 13 من أصل 21 شاركوا في المسابقة منذ بدايتها.

وكتب البطائح التاريخ بتحقيقه للانتصار في أول مباراة له على الإطلاق في الدرجة العليا بالدوري. وبذلك يكون ثاني الأندية الصاعدة التي تحقق الانتصار في أول مباراة لها في التاريخ، حيث كان نادي الوحدة صاحب السبق عندما صعد وشارك في موسم 1985/1986، وفاز في مباراته التاريخية الأولى بنتيجة 7-0 في الديربي على حساب الجزيرة. والبطائح كرر الأمر في هذا الموسم بالفوز على اتحاد كلباء بنتيجة 2-0، ويبقى العامل المشترك أنّ المباراتين كانت بين فريقين من نفس الإمارة.

ويعد الفوز في المباراة التاريخية الأولى للفريق الصاعد أمراً استثنائياً، حيث لا تشكّل نسبته سوى 10% من إجمالي مباريات الأندية الصاعدة. في حين أنّ الخسارة هي النتيجة الأكثر حضوراً بنسبة 50%، ويمثل التعادل ما نسبته 40% من المجمل العام للمباريات.

وتعود أول مباراة تاريخية يخوضها فريق «صاعد» إلى موسم 1975/1976، عندما تواجه العين والإمارات (الذي اندمج وأصبح الوحدة) وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بينهما. وفي نفس الموسم، تعادل الشعب الصاعد سلبياً مع رأس الخيمة في أول مباراة تاريخية للكوماندوز.

ولا تزال أكبر خسارة لفريق صاعد في أول مباراة له بالدوري مسجلة باسم اتحاد كلباء، الذي خسر بنتيجة 5-0 من النصر في موسم 1980/1981.