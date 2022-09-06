الأربعاء 7 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بعد 36 عاماً.. البطائح يكتب التاريخ

بعد 36 عاماً.. البطائح يكتب التاريخ
7 سبتمبر 2022 01:40

سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
«المدير الرياضي المواطن» يطرق أبواب «المحترفين»
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين

سجل دوري أدنوك للمحترفين انطلاقة تاريخية في نسخته الحالية، حيث شهدت البداية فوزاً استثنائياً لنادي البطائح بعدما نجح الوافد الجديد، «الراقي» في تصدر قمة ترتيب الدوري بنهاية الجولة الأولى متفوقاً على الجميع بعد انتصاره على اتحاد كلباء بنتيجة 2-0. وسجل البطائح اسمه في سجلات الفرق التي تصدرت الدوري في عصر الاحتراف، ليكون الفريق رقم 13 من أصل 21 شاركوا في المسابقة منذ بدايتها.
وكتب البطائح التاريخ بتحقيقه للانتصار في أول مباراة له على الإطلاق في الدرجة العليا بالدوري. وبذلك يكون ثاني الأندية الصاعدة التي تحقق الانتصار في أول مباراة لها في التاريخ، حيث كان نادي الوحدة صاحب السبق عندما صعد وشارك في موسم 1985/1986، وفاز في مباراته التاريخية الأولى بنتيجة 7-0 في الديربي على حساب الجزيرة. والبطائح كرر الأمر في هذا الموسم بالفوز على اتحاد كلباء بنتيجة 2-0، ويبقى العامل المشترك أنّ المباراتين كانت بين فريقين من نفس الإمارة.
ويعد الفوز في المباراة التاريخية الأولى للفريق الصاعد أمراً استثنائياً، حيث لا تشكّل نسبته سوى 10% من إجمالي مباريات الأندية الصاعدة. في حين أنّ الخسارة هي النتيجة الأكثر حضوراً بنسبة 50%، ويمثل التعادل ما نسبته 40% من المجمل العام للمباريات.
 وتعود أول مباراة تاريخية يخوضها فريق «صاعد» إلى موسم 1975/1976، عندما تواجه العين والإمارات (الذي اندمج وأصبح الوحدة) وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بينهما. وفي نفس الموسم، تعادل الشعب الصاعد سلبياً مع رأس الخيمة في أول مباراة تاريخية للكوماندوز. 
ولا تزال أكبر خسارة لفريق صاعد في أول مباراة له بالدوري مسجلة باسم اتحاد كلباء، الذي خسر بنتيجة 5-0 من النصر في موسم 1980/1981.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
آخر الأخبار
‎ سعود القاسمي لدى استقباله القنصل الكويتي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الكويتي
اليوم 01:42
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
الإمارات
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
اليوم 01:42
مشاركات في أعمال المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: نفخر بما قدمته الحركة الإرشادية في الإمارات من تقدمٍ وإنجازات
اليوم 01:42
خلود المري عقب إحدى المهام في أعماق البحر (من المصدر)
الإمارات
خلود المري أول عنصر نسائي في الكشف عن المتفجرات تحت الماء
اليوم 01:42
خلال تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة إيرلندا (وام)
الإمارات
«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©