بوجبا يسابق الزمن للمشاركة في المونديال

لندن (د ب أ)

لم يتعرض الفرنسي بول بوجبا لأي مضاعفات جراء العملية الجراحية التي خضع لها في الركبة، الأمر الذي يضعه في سباق مع الزمن لكي يكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام بقطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن بوجبا لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم، بعدما تعرض للإصابة خلال استعدادات ما قبل الموسم وخضع للعملية الجراحية هذا الأسبوع.

ونشر بوجبا مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال خلاله: «أنا بخير، العملية سارت بشكل جيد للغاية. سنتعافى ثم نعود».

كان ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس استبعد بوجبا من حساباته لنهاية العام الجاري، بينما يستعد المنتخب الفرنسي للدفاع عن لقب كأس العالم بمواجهة أستراليا يوم 22 نوفمبر المقبل.

وتم الاستقرار على أن يخضع بوجبا للجراحة، بعدما تم إجباره على تقليص الحصة التدريبية استعداداً للمباراة التي تجمع بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان، التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وقال أليجري: واقعياً سنستعيد بوجبا في يناير المقبل. كأس العالم ليس مشكلة، مشكلة يوفنتوس أنه سيعود في يناير.