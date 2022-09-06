برشلونة يستهدف الضحية

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

حذر جول كوندي من أن فريقه برشلونة الإسباني لكرة القدم، جاهز لتوجيه صدمة لأحد الفرق الأوروبية الكبرى، على الأقل، في دوري أبطال أوروبا بعدما أوقعته القرعة في مجموعة الموت.

وكانت قرعة دوري الأبطال أوقعت برشلونة في المجموعة الثالثة مع فرق بايرن ميونيخ، وإنتر ميلان، وفيكتوريا بلزن، وسيكون قلق برشلونة من بايرن وإنتر ميلان.

ويبدأ برشلونة حملته بمواجهة فريق فيكتوريا بلزن الأربعاء، ولن يكون مقبولاً سوى الفوز بالمباراة، بالنظر إلى التحديات المقبلة.

ويبدأ برشلونة وإنتر وبايرن حملتهم في البطولة ولديهم آمال في التتويج باللقب، ولكن فريقاً أو اثنين على الأقل سيودع البطولة بحلول موعد كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل.

ويعتزم كوندي، الذي ضمه برشلونة من إشبيلية لتدعيم دفاع برشلونة، ألا يكون فريقه من بين المغادرين الأوائل للبطولة.

وقال عن المهمة الأوروبية التي تنتظره مع الفريق: ألعب كرة القدم لاستمتع بتلك المباريات الكبيرة. صحيح أنها مجموعة صعبة. ولكن برشلونة يحمل تهديداً كبيراً ويجب أن يأخذونا على محمل الجد. نعتقد أن لدينا الكثير من الخيارات لعبور هذه المجموعة".

وأضاف: في البداية، يجب علينا الفوز على فيكتوريا بلزن مهما كانت الظروف، لأنها ثلاث نقاط تعادل مباراة بايرن.

يذكر أن كوندي 23 عاماً كان ضمن فريق إشبيلية الذي فاز بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2019 / 2020