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الرياضي

كيروش يعود لقيادة إيران في كأس العالم

كيروش يعود لقيادة إيران في كأس العالم
6 سبتمبر 2022 21:52

طهران (رويترز) 
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر وريال مدريد السابق، وافق على قيادة إيران في نهائيات كأس العالم في قطر، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل.
وقالت الوكالة الرسمية إن كيروش سافر إلى طهران مطلع الأسبوع ووقع عقداً ليحل محل الكرواتي دراجان سكوتشيتش.
وقاد سكوتشيتش إيران للتأهل لنهائيات كأس العالم وفاز في 15 من أصل 18 مباراة، خاضها منذ توليه منصبه كبديل دائم لمارك فيلموتس.
وسبق أن قاد كيروش إيران في نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014 وروسيا بعد ذلك بأربع سنوات.
وربطته تكهنات باحتمال العودة لمنتخب إيران منذ انتخاب مهدي تاج رئيساً للاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.
وستبدأ إيران حملتها في كأس العالم ضد إنجلترا في 21 نوفمبر في المجموعة الثانية، قبل أن تواجه ويلز بعد ذلك بأربعة أيام.
وستنهي دور المجموعات أمام المنتخب الأميركي في 29 نوفمبر.
وتحت قيادة كيروش قدمت إيران أفضل أداء لها في كأس العالم في روسيا، حيث هزمت المغرب وتعادلت مع البرتغال لتحصد أربع نقاط، لكنها أخفقت بصعوبة في التأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة في خمس مشاركات لها في كأس العالم.

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