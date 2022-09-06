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الداخلية تشارك بمنصة توعوية في بطولة محترفي الجوجيتسو

الداخلية تشارك بمنصة توعوية في بطولة محترفي الجوجيتسو
6 سبتمبر 2022 21:39

أبوظبي (وام)

شاركت وزارة الداخلية في بطولة "AJP" الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت على مدى يومين في صالة أرينا أبوظبي من خلال المنصة التوعوية، التي ضمت عدة إدارات متمثلة في مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وبرنامج خليفة لتمكين "أقدر"، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ومكتب احترام ثقافة القانون. 

وتم خلال المنصة عرض الأفلام التسجيلية لتوعية الجمهور، حيث قدم مركز حماية الطفل عرض فيديو تثقيفي، لتعريف الأطفال بقانون حماية الطفل والمبادرات التي يقوم بها المركز لتوعيتهم بالقضايا المتعلقة بحمايتهم، وكيفية الإبلاغ في حال تعرضهم للإساءة أو الاستغلال، كما قدم برنامج خليفة لتمكين "أقدر" عرضاً للمبادرات والمشاريع التي يوفرها البرنامج للشباب لتمكينهم وتقوية مهاراتهم القيادية والشخصية. 

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وقدمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات "سراج" عرضاً لمواضيع وقائية منها "دقيقة وعي"، والمتضمنة رسائل توعية أسرية حول دليل الوالدين للوقاية من المخدرات، والتعريف بـ "خدمة مكافح" بهدف توعية المجتمع بأضرار المخدرات عبر قنوات التواصل الخاصة بها للوصول لأكبر شريحة من مكونات الشعب ومؤسسات الدولة.
وقدم مكتب ثقافة احترام القانون عرضاً لنشر ثقافة احترام القانون بين جميع فئات المجتمع، من خلال المحاضرات وورش العمل التي ينظمها المكتب في مختلف مناطق الدولة. 

كما قام عدد من المسؤولين في اتحاد الجو جيتسو بزيارة المنصة التوعوية، واستمعوا إلى شرح موجز من القائمين عليها وما تقدمه من معلومات للجمهور.

عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
وزارة الداخلية
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