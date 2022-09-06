البارسا يرصد ثمن نهائي الأبطال

برشلونة (أ ف ب)

وضع مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز الوصول أقله إلى الدور ثمن من مسابقة دوري أبطال أوروبا هدفاً له، مع «الحلم» بإحراز النادي الكتالوني اللقب لأول مرة منذ عام 2015.

ويأتي تصريح تشافي الذي عزز صفوفه بالعديد من اللاعبين، فيما تخلى عن آخرين لتحقيق التوازن في ميزانية النادي الغارق في ديونه، عشية مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة النارية، التي تضم بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي.

وعلق تشافي على مواجهة بطل تشيكيا بالقول: إنها مباراة فخ. منافسنا يلعب باندفاع بدني كبير ويخرج بسرعة (إلى الهجوم) كما يستغل جيداً الكرات الثابتة... إنه خصم صعب.

وتابع: «لقد وقعنا في مجموعة صعبة جداً لكننا نبدأ دور المجموعات بأكبر قدر ممكن من الحماس».

وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن ميونيخ، الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

ويتجدد الموعد بين الفريقين الثلاثاء، بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضاً الموسم الماضي، حين فاز بايرن ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3-صفر.

وستكون المواجهة إعادة أيضاً لربع نهائي 2019-2020، الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8-2 في طريقه إلى اللقب السادس في تاريخه على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعدما انتهى مشواره الموسم الماضي عند دور المجموعات لأول مرة منذ 20 عاماً، وضع تشافي الوصول «إلى ثمن النهائي على أقل تقدير» هدفاً له، مشدداً «يجب أن نقاتل وأن نحلم بإحراز لقب دوري الأبطال. أما الحديث الآن عن ترشحينا للفوز باللقب... فيجب المحافظة على تواضعنا».

ويخوض برشلونة لقاء الأربعاء من دون آخر القادمين الجدد إليه هكتور بيليرين وماركوس ألونسو، لأنهما بحاجة إلى التأقلم والوصول إلى الجاهزية البدنية «لكنهما سيكونان جاهزين للسبت» ضد قادش في الدوري الإسباني.

وتابع: «سيكون هناك تناوب لأن الروزنامة متطلبة جداً. سيكون هناك إرهاق، متاعب جسدية. مباراتنا ضد إشبيلية «3-صفر السبت في الدوري الإسباني» كانت معركة حقيقية، وبالتالي يتوجب علينا اعتماد التناوب».