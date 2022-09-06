720 ألف درهم جوائز كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت المقبل بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية.

وتقام البطولة، التي تعتبر من أبرز المسابقات المحلية ضمن أجندة الاتحاد، على مدار يومي السبت والأحد القادمين، لتشهد مواجهات حماسية في فئات الكبار والشباب والناشئين، حيث يسعى لاعبو الأندية والأكاديميات المشاركة، إلى تقديم أداء قوي يعزز فرصهم في الصعود إلى منصة التتويج.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: تعد البطولة من أهم البطولات المحلية وأغلاها على قلوب الرياضيين، حيث تسلط الضوء على المواهب الجديدة لرفد المنتخبات الوطنية، وتوفر بيئة تنافسية استثنائية للاعبين في مختلف الفئات بنظام يعتمد على المنافسة ضمن فئات الأوزان، بغض النظر عن الأحزمة بما يتماشى مع نظام البطولات القارية والعالمية الكبرى، بالإضافة لكون البطولة فرصة مميزة لقياس مؤشرات أداء الأندية واللاعبين.

وتابع الشامسي: مسابقات الاتحاد المحلية تحاكي أبرز البطولات العالمية فنياً وتنظيمياً، وتشهد البطولة تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام، ولا ننسى جهود أندية وأكاديميات الدولة التي تحرص على المشاركة والدفع بنخبة أبنائها وبناتها، لإثراء المنافسات والوصول إلى منصات التتويج.

وأشاد الشامسي بالعلاقة المتميزة التي تجمع الاتحاد بالأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، والجهود المشتركة للارتقاء باللعبة في الدولة إلى آفاق جديدة، متقدماً بالشكر إلى أسرة نادي النصر وصالة راشد بن حمدان التي ستستضيف المنافسات.

من جانبه، قال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين: تأتي بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو في توقيت مميز يتزامن مع استعدادات اللاعبين للكثير من الاستحقاقات الدولية المهمة مثل بطولة العالم، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وبما أن البطولة تقام بنظام الوزن المفتوح، سيجني اللاعبون الكثير من الفوائد والجوانب الإيجابية من خلال الاحتكاك والمنافسة مع أقرانهم في ظل تفاوت المستويات.

وستجري إجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة يوم 10 سبتمبر بنادي النصر بدبي في الساعة 8-10 صباحاً.

ويخصص اتحاد الجو جيتسو جائزة مالية بقيمة 270 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاث الأولى في فئة الكبار، و240 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الشباب، و210 آلاف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئين.