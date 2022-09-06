رئيس ريد بول واثق من حصد لقب فورمولا1

برلين (د ب أ)

قال كريستيان هورنر رئيس فريق ريد بول، إنه يعتقد أنه لن يمنع الفريق من التتويج بلقبي فئة السائقين والصانعين في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، سوى حدوث شيء استثنائي.

ويتصدر حامل اللقب ماكس فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم بفارق 109 نقاط أمام أقرب منافسيه، وذلك بعد أن توج أمس الأول الأحد بلقب سباق فورمولا1 الهولندي.

ويأتي ذلك مع تبقي سبعة سباقات في بطولة العالم هذا الموسم، أولها يوم الأحد المقبل في إيطاليا.

كذلك يتصدر ريد بول الترتيب العام لفئة الصانعين، ويتطلع الفريق إلى التتويج بالثنائية للمرة الأولى منذ عام 2013.

ويتفوق ريد بول بفارق 135 نقطة أمام فيراري في الترتيب العام لفئة الصانعين.

وقال هورنر في تصريحات نشرها موقع فورمولا1 اليوم الثلاثاء: نحن في وضع هائل.

وأضاف: ربما علينا المحاولة بجدية كي نخسر. لكن من الناحية الحسابية، لا يحسم أي شيء حتى يحسم حسابياً بالفعل. نهجنا كما هو، التركيز في كل سباق على حدة. أمامنا سباق مقبل يوم الأحد القادم، ونبذل نفس الجهد. لا نسمح لأنفسنا بالتفكير إلى مدى بعيد.