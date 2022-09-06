بنظام الفرق.. «أبوظبي للجولف» يستضيف بطولة «هيرو كاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف نادي أبوظبي للجولف مجدداً، نجوم جولة دي بي وورلد للجولف، مع احتضانه لبطولة هيرو كاب للجولف، التي تم الإعلان عنها حديثاً بنظام الفريق، بهدف منح اللاعبين الأوروبيين تجربة مختلفة، خلال الحدث الذي يقام في العاصمة بالفترة من 13 إلى 15 يناير 2023.

ويستقبل المقر السابق لبطولة أبوظبي اتش أس بي سي، فريقين من عشرة لاعبين يتألفان من لاعبين من بريطانيا وإيرلندا وقارة أوروبا، سيتم اختيارهم من قبل قائدي الفريقين بالتشاور مع لوك دونالد، الذي يترأس الحدث بصفته قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر 2023.

سيعمل دونالد مع الفريقين في أبوظبي، وسيراقب عن كثب الأحداث داخل المضمار على مدار الأيام الثلاثة، حيث تتكون المنافسة من جولة واحدة نظام الزوجي، باحتساب النتيجة بكرة واحدة، وجولة واحدة بنظام الزوجي بكرة خاصة لكل لاعب، وجولة بنظام الفردي، مع مشاركة جميع اللاعبين ال 20 في كل جولة.

وينتظر أن يجني كل عضو من الفريق الفائز 125 ألف دولار أميركي، بينما يتلقى أعضاء الفريق الخاسر 75.000 دولار أميركي.

ويأتي الإعلان عن البطولة الجديدة في ضوء التعاون بين جولة دي بي وورلد واتحاد الإمارات للجولف، الذي أعلن عن شراكة طويلة الأمد، تركز على تعزيز لعبة الجولف في الإمارات على جميع مستويات الرياضية، من مبادرات قطاع الناشئين، وصولاً إلى المحترفين، بناءً على ارتباط الجولة طويل الأمد بالمنطقة والذي يعود تاريخه إلى عام 1989.

وقال اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: يسعدنا الترحيب بالجيل القادم من النجوم الأوروبيين في هذا الحدث الجديد المثير في الروزنامة. ويشرفنا أن نستضيف حدثاً آخر، إضافة إلى فعاليات سلسلة رولكس الثلاث التي يتم استضافتها في أبوظبي ودبي.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسعدنا استضافة بطولة هيرو كاب «كأس البطل»، في نادي أبوظبي للجولف، التي ستكون إضافة لبطولة أخرى رائعة إلى قائمة الأحداث الرياضية العالمية.

وأضاف: اللعب الجماعي هو دائماً نظام تنافسي مثير، جنباً إلى جنب مع حدث سلسلة رولكس في الأسبوع التالي في جزيرة ياس، يسعدنا الترحيب بلاعبي جولة دي بي وورلد في أبوظبي لمدة أسبوعيين متتاليين في بداية عام 2023.«

كما يتمتع نادي أبوظبي للجولف بتاريخ حافل مع جولة دي بي وورلد، حيث استضاف بطولة أبوظبي اتش أس بي سي لمدة 16 عاماً، قبل انتقال البطولة ياس لينكس أبوظبي الموسم الماضي، ومنذ فوز تيريل هاتون في عام 2020، خضع النادي لسلسلة من التغييرات تحت قيادة المالك الجديد خلفان الكعبي، ويتطلع الإماراتي لُيظهر للعالم رؤيته المثيرة لمستقبل النادي عند انطلاق هيرو كاب في قلب المدينة.»

وقال خلفان الكعبي: يتمتع نادي أبوظبي للجولف وجولة دي بي وورلد بعلاقة رائعة على مر السنين تتمثل في استضافة بطولة أبوظبي اتش أس بي سي، ويسعدنا أن نقدم مرة أخرى مرافقنا ذات المستوى العالمي وكرم الضيافة للجماهير واللاعبين على حد سواءً في هيرو كاب «كأس البطل».