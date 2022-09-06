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الرياضي

شتيندل يرحب بعودة إبيرل

شتيندل يرحب بعودة إبيرل
6 سبتمبر 2022 15:17

برلين (د ب أ)
أبدى لارس شتيندل قائد فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، سعادته بعودة ماكس إبيرل، مدير الكرة السابق بالنادي، إلى العمل، رغم أنه ربما يعود عبر تولي المنصب نفسه بنادي لايبزج.
وكان إبيرل قد رحل عن مونشنجلادباخ في يناير الماضي مرجعاً ذلك لأسباب صحية، لكن ضجة أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين الجماهير التي تساءلت حول كيفية عودته بهذه السرعة.
لكن شتيندل قال إن ردود فعل كهذه هي «مجرد هراء» وتأتي من أشخاص «ليس لديهم معرفة» بالوضع.
وأضاف في تصريحات للمدونة الصوتية «كيكر تلتقي دازن»: أولاً وقبل أي شيء، أنا سعيد للغاية بأن ماكس إبيرل عائد من جديد إلى كرة القدم. هذا يعني أنه بحال جيد، وأنه تجاوز مرحلة من حياته لم تكن سهلة.
ولا يزال إبيرل يرتبط بعقد مع مونشنجلادباخ، وبالتالي سيكون على لاييبزج، الذي أعلن عن وجود محادثات بالفعل، أن يدفع تعويضاً نظير التعاقد معه.
وأبدى بعض مشجعي مونشنجلادباخ حالة من الاستياء إزاء إبيرل، بداعي أنه سيرحل عن ناد عريق في البوندسليجا إلى ناد تشكل في عام 2009 بدعم شركة مشروبات طاقة.
وقال شتيندل إنه يمكنه تفهم رد الفعل إلى حد ما، لكنه يستنكر توجيه انتقادات لشخص عقب معاناته من مشكلات صحية.

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