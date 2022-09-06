«المحترفين» تطلق «دوري الجماهير» بجوائز الـ4.4 مليون درهم

معتز الشامي (دبي)

ضمن مبادرة جديدة هدفها زيادة جذب الجماهير للمدرجات، أطلقت رابطة المحترفين فكرة مبتكرة، عبر تخصيص جوائز ترصد للأندية بشكل أسبوعي عقب كل جولة من دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجاري، بمسمى«دوري الجماهير»، تصل في مجموعها إلى 170 ألف درهم لكل جولة، بإجمالي يصل إلى 4.42 مليون درهم مع نهاية الموسم.

وتقسم الجوائز بواقع 60 ألف درهم للنادي المضيف، والذي يحقق أعلى حضور جماهيري خلال الجولة، و40 ألف درهم للمركز الثاني، بينما رصدت جائزة النادي الضيف للجماهير التي تزحف خلف فريقها لملاعب المنافسين، وخصصت للمركز الأول 40 ألف درهم، وللمركز الثاني 30 ألفاً.

وحصد نادي الوصل الجائزة الأولى التي أعلنت عنها الرابطة أمس، وقدرها 60 ألف درهم، بعدما رسمت جماهير فهود زعبيل، لوحة رائعة في مباراة قمة الجولة الأولى للدوري أمام «العنابي»، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، فيما حل نادي الجزيرة في الترتيب الثاني، بعد الحضور اللافت لجماهيره في مباراة دبا، التي فاز فها الفريق بثنائية علي مبخوت الهداف التاريخي.

بينما حل نادي الشارقة في المركز الأول لجائزة النادي الضيف، الذي تزحف خلفه الجماهير وبلغت 40 ألف درهم، وحلت جماهير الوحدة في المركز الثاني لتنقص جائزة قدرها 30 ألف درهم.

وتأتي تلك المبادرة سعياً لجذب الجماهير للمدرجات، مع إطلاق مبادرة أخرى شددت عليها رابطة المحترفين، بضرورة تحلي الجماهير بالروح الرياضية في التشجيع على امتداد الموسم وفي جميع مبارياته، وكانت افتتاحية الدوري لافتة، من حيث العدد الكبير في الحضور لمباريات الوصل أمام الوحدة، وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة أمام دبا، ويتوقع أن تشعل تلك الجوائز روح التنافس بين روابط الجماهير، التي تقوم بدور كبير في دعم الأندية ورفع معنويات اللاعبين، خاصة بعد تخصيص مكافئات والإعلان عنها بطريقة تشويقية، تشعل الحماس لدى الجماهير للتنافس فيما بينهم داخل المدرجات.