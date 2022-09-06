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الرياضي

طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين

طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
6 سبتمبر 2022 15:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين، عن طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، عبر موقعها الإلكتروني www.uaeproleague.ae ومنصة «بلاتينيوم ليست»https://dubai.platinumlist.net/uae-pro-league."
تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة في بيع التذاكر إلكترونياً لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.
وتشهد الجولة الثانية، التي تنطلق الجمعة المقبل، لقاء خورفكان والجزيرة، البطائح والوصل، الشارقة وبني ياس، ودبا وشباب الأهلي، وتختتم السبت بلقاء: العين والظفرة، النصر وعجمان، الوحدة واتحاد كلباء.
وسيكون الدخول إلى جميع الملاعب بنسبة 100% من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر، الصادر من تطبيق الحصن، أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى، قبل كل مباراة لغير المطعمين.

رابطة دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
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