إنجاز آسيوي لمنتخب اللياقة بحصده 13 ميدالية



دبي (الاتحاد)

تمكن منتخبنا الوطني للياقة البدنية من اكتساح المراكز المتقدمة في بطولة آسيا للياقة البدنية التي اختتمت الأحد في قيرغيزستان، محققاً صدارة ترتيب فرق البطولة، بينما جاء منتخب البلد المضيف ثانياً ثم باكستان ثالثاً.

وتمكن لاعبو منتخب اللياقة والذي يشارك للمرة الأولى في بطولة آسيا من الحصول على 13 ميدالية ملونة، منها 6 ميداليات ذهبية ومثلها فضية وبرونزية واحدة متفوقاً على جميع المنتخبات الأخرى.

وفي نتائج الفئة الذهبية أحرز بدر النوري ذهبية الفردي وإبراهيم الشامسي الفضية، وفي فردي النساء أحرزت شهد بودبس الذهبية وفاطمة الغلبان الفضية، وفي الزوجي فاز الثنائي بدر النوري وشهد بودبس بالذهبية والثنائي إبراهيم الشامسي وفاطمة الغلبان بالفضية.

وفي نتائج الفئة الفضية للرجال أحرز فاضل حسن الذهبية وناصر البلوشي الفضية وأحمد بن ظبوي البرونزية ونالت شهد بودبس ذهبية الفردي وفاطمة الغلبان الفضية وفي زوجي نفس الفئة فاز الثنائي ناصر البلوشي وشهد بودبس الذهبية، وأحمد آل علي وفاطمة الغلبان الفضية.

وفي هذا السياق عبر أحمد بن ظبوي الفلاسي، رئيس لجنة اللياقة البدنية بالاتحاد، عن سعادته بما تحقق في بطولة آسيا ووصف ذلك بالإنجاز، وأنه مجهود جماعي لمجلس إدارة الاتحاد ومثنياً على جهود الجهاز الإداري بإشراف عضو مجلس الإدارة عبد الرحمن العوضي والجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد آل علي والجهات التي ساهمت بدعم ورعاية البطولات التي سبقت المشاركة الآسيوية، ومؤكداً أن لاعبات ولاعبي المنتخب قدموا جهوداً كبيرة ساهمت بتحقيق المركز الأول في أول بطولة آسيوية يشاركون بها.

وبين أن هذه المشاركة ستعود بمنافع كثيرة على رياضة اللياقة البدنية في الدولة خصوصاً بعد الفوز بميداليات دولية رفيعة المستوى في الرجال والسيدات، كاشفاً عن أنه سيتم دراسة جميع المكاسب لتطويرها نحو الأفضل.