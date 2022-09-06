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الرياضي

92.95.99 .. الوقت الضائع يصنع الإثارة في دورينا !!

92.95.99 .. الوقت الضائع يصنع الإثارة في دورينا !!
6 سبتمبر 2022 15:15

علي معالي (دبي)
شهدت الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين أهدافاً مختلفة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبعض هذه الأهداف كان مؤثراً للغاية في نتيجة المباراة، وبعضها الآخر كان معنوياً لبعض اللاعبين القادمين الجدد إلى دورينا من المحترفين الأجانب.
ولعل الهدف الأبرز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع كان بتوقيع البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم الوحدة، حيث سجله في الدقيقة 92، وكان الوصل وقتها متقدما 2- 1، وكانت المباراة تسير في طريقها إلى فهود زعبيل، لكن بيدرو كان له رأي آخر، والطريف أن نفس اللاعب سجل هدف التقدم للوحدة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أيضا للشوط الأول، ولكن الوصل استطاع أن يتعادل ثم يتقدم قبل أن يُعادل بيدرو الوضع قبل صافرة النهاية، وهو هدف جعل العنابي يعود إلى أبوظبي بنقطة غالية.
وفي مباراة ثانية كان الهدف معنوياً بالدرجة الأولى عندما سجل الإسباني باكو ألكاسر هدف الشارقة الثاني في شباك شباب الأهلي بالدقيقة 95، وكان الملك متقدماً بهدف سجله لوان بيريرا في الدقيقة 8، وكان في مقدور الغيني عثمان كمارا أن يسجل هدف الشارقة الثاني ولكنه منح الفرصة هدية على طبق من ذهب إلى ألكاسر الذي شارك في الدقيقة 63 بدلاً من ماجد سرور ليسجل أول أهدافه في مشاركته الأولى مما يمنحه دافعاً معنوياً قوياً خلال المرحلة المقبلة.
والهدف الثالث جاء بتوقيع البرتغالي بيدرو نوفايس مهاجم البطائح في مباراته ضد اتحاد كلباء في الدقيقة 99، وكان الفريق متقدماً بهدف سجله مواطنه لورنس في الدقيقة 7، وبالتالي كان هدف بيدرو معنوياً بالدرجة الأولى للاعب القادم من الدوري التركي بعد فترة طويلة في أندية مختلفة بالدوري البرتغالي.

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