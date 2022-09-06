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الرياضي

باكياو يستعرض في السعودية!

باكياو يستعرض في السعودية!
6 سبتمبر 2022 14:40

مانيلا(أ ف ب) 

قال الملاكم الفيليبيني ماني باكياو، المعتزل العام الماضي للمنافسة ضمن السباق الرئاسي في بلاده، إنه يفكّر بخوض مباراة استعراضية في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل.
وسيعقد بطل العالم السابق في ست فئات مختلفة، والبالغ 43 عاماً محادثات حول نزال ضد زميله السابق في التمارين الفرنسي جابر زياني في الرياض.
باكياو الذي استبعد سابقاً العودة إلى عالم الملاكمة الاحترافية، قال عبر الهاتف من منزله في جنرال سانتوس، حيث يستعد لمباراة خيرية لصالح أوكرانيا ضد أحد مستخدمي يوتيوب المعروفين «سنستهل المفاوضات».
أنهى مسيرة امتدت 26 عاماً بخسارة بالنقاط أمام الكوبي يوردينيس أوجاس في لاس فيجاس في أغسطس 2021، علماً أن السيناتور السابق منذ 2016، قد أخفق مطلع السنة في السباق على مركز رئيس البلاد.
وعن نزاله الخيري المقبل من 6 جولات ضد الضخم دي كاي يوو، الخبير في الألعاب القتالية في 10 ديسمبر المقبل في سيول، قال باكياو الذي يسير على خطى أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر جونيور بخوض النزالات الاستعراضية، إنه «سأستعد كما لو أني سأخوض نزالاً حقيقياً».

ماني باكياو
فلويد مايويذر
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