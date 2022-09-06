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الرياضي

لورنسي يستعيد ذاكرة 1119 يوماً مع «الراقي»

لورنسي يستعيد ذاكرة 1119 يوماً مع «الراقي»
6 سبتمبر 2022 14:12

 
علي معالي (دبي)
بعد 1119 يوماً، يستعيد البرازيلي لورنسي دو مهاجم البطائح ذاكرة التهديف في الجولة الأولى للمرة الثانية خلال مشواره الاحترافي لكرة القدم، عندما سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 7 من بداية اللقاء أمام فريق اتحاد كلباء في المواجهة التي انتهت لمصلحة الراقي بهدفين نظيفين.
وكان لرونسي (26 عاماً)، قد سجل هدفا في الجولة الأولى من قبل خلال مشواره الاحترافي بالدوري البرتغالي، عندما كان ضمن صفوف فريق جيل فيسنتي أمام فريق بورتو البرتغالي يوم 10 أغسطس 2019، وانتهت يومها المباراة بفوز فريق جيل فيسنتي 2- 1، وننجح لاعب الراقي الحالي وقتها في أن يسجل هدف فريقه البرتغالي الأول مثلما فعل في مباراة اتحاد كلباء الأخيرة في أول ظهور للبطائح بدوري أدنوك للمحترفين.
وأظهر البطائح في ظهوره الأول الوجه الجميل في اللعب مع الكبار، وستكون موقعته المقبلة ضد فهود زعبيل واحدة من المباريات المهمة مع انطلاقته القوية، ويؤدي الفريق تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي تدريباته بمعنويات عالية على ملعبه في الحزانة، وسوف يخوض الراقي مباراته الثانية على استاد اتحاد كلباء لحين الانتهاء من الإصلاحات الجارية في ملعبه بالشارقة.
ويدرك لاعبو البطائح أهمية وقوة لقاء الوصل، بعد التعادل الإيجابي الذي حققه الأصفر مع الوحدة 2-2، وبعد أن وافقت إدارة البطائح على منح جماهير الوصل نسبة 50% من مدرجات الملعب، ويتوقع أن يكون زحف جماهير الوصل دافعاً كبيراً لكي يستمر الراقي في تقديم المستوى الأفضل.

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