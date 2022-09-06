الأندية المغمورة تهدد الكبار في «الأبطال»

رضا سليم (دبي)

تترقب جماهير الكرة الأرضية اليوم ضربة البداية لدوري أبطال أوروبا، بمشاركة 32 فريقاً بينهم 15 بطلاً للدوريات المحلية و14 بطلاً أوروباً سابقاً، ووسط ذلك تظهر أندية مغمورة تطمح في تحقيق المفاجآت، حيث تواجه الفرق المغمورة في دوري أبطال أوروبا تحديات كبيرة في مواجهة الكبار، بحثاً عن المفاجآت وبلوغ دور الستة عشر للبطولة أو الحصول على المركز الثالث للتأهل إلى الدوري الأوروبي، أبرزها فيكتوريا بلزن التشيكي الذي يلعب في مجموعة الموت مع بايرن ميونيخ وبرشلونة وإنتر ميلان.

ويشارك فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الأبطال للمرة الرابعة ضمن المجموعة الثالثة، بعدما حجز مقعده في دور المجموعات على حساب كاراباخ أجدام الأذربيجاني، إلا أن الفريق لم يتجاوز دور المجموعات خلال مشاركاته الثلاث السابقة في مواسم 2011-12 و2013-14 و2018-19.

ويدخل جلاسكو رينجرز الاسكتلندي الذي يلعب في المجموعة الأولى ضمن الفرق البعيدة عن الإنجازات القارية، ورغم أنه حصل على 55 لقباً في الدوري و34 كأساً محلياً، إلا أن بريق رينجرز يبقى خافتاً على المستوى الأوروبي، بعدما تأهل للتصفيات على حساب آيندهوفن الهولندي، وحصد رينجرز على وصافة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بعد الخسارة في النهائي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومدربه الهولندي جيوفاني فان برونكهورست الذي سبق له اللعب مع فينورد ورينجرز وأرسنال وبرشلونة، وأبرز لاعبيه الويلزي توم لورانس الذي خاض 185 مباراة مع ديربي كاونتي قبل انتقاله للفريق.

ويلعب كلوب بروج بطل الدوري البلجيكي في المجموعة الثانية، واحتل الفريق المصنف رقم 44 أوروبياً المركز الرابع في دور المجموعات الموسم الماضي، وكان أول فريق تستقبل شباكه 4 أهداف أو أكثر في 4 مباريات متتالية، وأفضل إنجاز له وصافة البطولة بمسماها القديم كأس أوروبا موسم 1977-1978.

ويعد دينامو زغرب الكرواتي الذي يلعب ضمن المجموعة الخامسة من بين الأسماء المعروفة، حيث يشارك للمرة الثامنة في البطولة القارية، إلا أنه لم يتجاوز دور المجموعات في أي مشاركة سابقة، ويقود الفريق المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش الذي يعتمد على ميسلاف أورشيتش أفضل لاعبي الفريق.

ويلعب كوبنهاجن الدنماركي في المجموعة السابعة التي تضم معه كلاً من مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند وإشبيلية، لتصبح مهمة تكرار أفضل إنجاز له بالتأهل إلى دور الـ16 في موسم 2010-2011 أشبه بالمستحيلة، ويقود الفريق المدرب جيس ثورب وتضع جماهير كوبنهاجن آمالها على المهاجم السويدي فيكتور كلايسون.