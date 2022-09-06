«أنامو» لجودلفين يتوج بطلاً لخيول الثلاث سنوات



محمد حسن (دبي)

توج مهر جودلفين «أنامو» بلقب الأمهار في سن الثلاث سنوات، خلال حفل جوائز السباقات الأسترالية 2022 الذي أقيم في ملبورن السبت الماضي، وحظي جواد الإنتاج المحلي لجودلفين بهذا التقدير الرفيع لنتائجه المميزة في موسم السباقات الماضي، من بينها فوزه بسباقي الفئة الأولى كولفيلد جينيز وروزهيل جينيز.

وكان «أنامو» قد أنهى موسمه في عمر السنتين بالفوز في سايرس بروديوس ستيكس، وواصل نجاحاته على المستوى الأعلى في موسم 2021/2022 بالفوز في سباقي كولفيلد، قبل أن يخسر بفوارق ضئيلة في ثلاثة سباقات أخرى من الفئة الأولى متضمنة خسارته بفارق نصف رأس من ستيت أوف ريست في كوكس بليت.

في عمر الثلاث سنوات عاد «أنامو» لموسمه الكلاسيكي في جاهزية عالية، وكسب سباق ران تو ذا روز للفئة الثانية، وعقبه حل وصيفاً في جولدن روز للفئة الأولى قبل أن يتوج بلقبي كولفيلد.

وافتتح «أنامو» موسمه الحالي في عمر 4 سنوات بفوز كبير في سباق وينكس ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1400 متر بمضمار راندويك في سيدني، ليصبح ثاني خيل في هذا القرن يحقق الفوز بالفئة الأولى في عمر 2,3، 4 سنوات بأستراليا.