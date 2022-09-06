«توب 10» في بطولة بي كيه كيه للكيك بوكسينج بدبي



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي يوم السبت 8 أكتوبر منافسات بطولة «بي كيه كيه» للكيك بوكسينج، البطولة الأكبر من نوعها التي تنظمها شركة «بي كي كي سبورتس»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لأول مرة في المنطقة، بمشاركة 20 من أقوى الملاكمين في العالم الفائزين بألقاب بطولات عالمية، وتقام منافساتها في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي.

وتشهد البطولة إقامة 10 مواجهات من أصعب نزالات الكيك بوكسينج في العالم، يتصدرها النزال الرئيس بين السويسري أولريك بوكيم والتركي سيردار إيروجلو، اللذين يتنافسان على حزام بطولة العالم لفئة 90 كجم، كما تضم المنافسات مواجهة بين الهند وباكستان، حيث يتنافس الهندي محمد شعيب مع الباكستاني شكيل عبدالله شانديو في نزال ينتظره الملايين حول العالم، وسيتم بثه على 64 قناة تلفزيونية في أكثر من 190 دولة حول العالم.

وقال عبد الرحمن كالايل، رئيس مجلس إدارة شركة بي كيه كيه للرياضة: «دبي مدينة مذهلة، وتعد من أجمل المدن في العالم، بما تملكه من مقومات في كافة المجالات السياحية والرياضية والطبيعية، وسنحرص على أن تقام بطولة بي كيه كيه بالمستوى الذي يليق بمكانة دبي وصورتها العالمية الرائدة، ونعد الجمهور بتقديم بطولة لا تنسى مع أقوى المنافسات العالمية».

وقال ميدهون جيث، المدير التنفيذي لشركة بي كيه كيه سبورتس، الذي يحمل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الكاراتيه وفاز أيضاً بلقب بطولة العالم للكيك بوكسينج: «دبي مدينة يتمنى كل رياضي من جميع قارات العالم أن يأتي ويعيش فيها ويتنافس في البطولات العالمية التي تقام فيها، لذلك لم نواجه أي صعوبة في التوقيع مع أفضل الملاكمين في العالم للمشاركة في البطولة الأكبر نوعها من حيث عدد وأسماء الأبطال العالميين المشاركين فيها، والتي تستضيفها دبي لأول مرة، ولطالما شجعت دبي المستثمرين على تنظيم الفعاليات الرياضية وشجعت كافة فئات المجتمع من جميع أنحاء العالم على ممارسة الرياضة التي يحبونها، وخاصة الرياضات القتالية».

وأضاف: «نشكر مجلس دبي الرياضي على تعاونه الكبير لنا في تنظيم هذه البطولة، كما نتقدم بالشكر إلى المؤسسات الوطنية الإماراتية التي قدمت الدعم والمساعدة في تحقيق طموحنا لتنظيم هذه البطولة الكبيرة في دبي الرائعة وعلى رأسها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، واتحاد الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينج، إلى جانب الرابطة العالمية لمنظمات الكيك بوكسينج».