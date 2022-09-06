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«دي شاهين» يحرز ذهبية الأمهار في «دولية بيرغامو»

«دي شاهين» يحرز ذهبية الأمهار في «دولية بيرغامو»
6 سبتمبر 2022 18:30


دبي (الاتحاد)

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فاز مربط دبي للخيول العربية بذهبية الأمهار في بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل العربية بإيطاليا، عن طريق المهر الجميل «دي شاهين» من الفحل العالمي «إكسكاليبور إي إيه» والفرس «دي شيهانة»، متفوقاً بجدارة بالغة على عدد من الأمهار الجديدة المتميزة.
كما لفت إنتاج مربط دبي من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» الأنظار، بإحراز المهرة دي نرجسية الكأس الذهبية للمرة الثانية متفوقة على منافساتها من أجمل المهرات. كما منح إنتاج مربط دبي الفرس دي مودي برونزية الأفراس.
وفي إمعان جمالي للحضور الإماراتي الذي قاده مربط دبي في بيرغامو الدولية لجمال الخيل العربية، تمكن مربط الريماس المملوك لأركان حمود القبيسي من نيل الكأس الذهبية في بطولة الأفحل مع الفحل كي إيه نبراس وهو من الفحل شنغهاي إي إيه والفرس ع ج نزوة، مما مكن من تعميق الحصيلة الوطنية من ألقاب البطولة.
وأعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالنتائج الذهبية لإنتاج المربط في بطولة بيرغامو، وقال: «النتائج التي يواصل إنتاجنا المحلي تحقيقها عالمياً تحفزنا على المضي قدماً في منهجنا الإنتاجي والاحتفاظ بمكانتنا في القمم الدولية التي أصبحت ميداناً نتقاسم فيه مع مرابط العالم أمجاد العلامة الوطنية والعالمية المتميزة لمربط دبي، ونرفع مشعل الجودة والتميز ونرسخ اسم الإمارات في مهمة تطوير الخيل العربية انطلاقاً من موطنها».
بدوره أعرب عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج الجيدة لإنتاج المربط في البطولة التي اعتبرها إحدى أقوى المناسبات الجمالية لتنافس إنتاج المرابط الدولية للخيل العربية. وقال: «تابعنا باهتمام كبير مجريات التنافس في البطولة، نظراً لأهمية المرابط المشاركة ومستوى جودة الخيول المتنافسة. وقد لاحظنا مدى التطور الهائل الذي باتت تشهده بطولات الموسم الخارجي بسبب الجهود الكبيرة التي تقوم بها المرابط لتحسين إنتاجها. ونحن سعداء ومطمئنون لما يحققه إنتاجنا المحلي من إنجازات ذهبية».

جمال الخيل العربية
مربط دبي للخيول العربية
مربط دبي
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