المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»



دبي (الاتحاد)

عقد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج اجتماعه الأول برئاسة سلطان علي الطاهر لتوزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث يتولى مشعل موسى آل بركت نائب رئيس الجهاز الفني، وسعيد أحمد خوري رئاسة لجنة المسابقات، وسعود محمد المرزوقي رئيس لجنة المنتخبات ومعه عائشة عيسى الزرعوني للجنة المنتخبات النسائية، وأحمد محمد النعيمي رئيس لجنة الحكام.

وتطرق الاجتماع لمشاركة المنتخب في أولمبياد الشطرنج رقم 44 بالهند، وأثنى الحضور على النتائج التي تحققت على مستوى الرجال والسيدات وتحقيق الهدف من المشاركة وإحراز عدد من اللاعبين ألقاب دولية وزيادة في التصنيف الدولي.

كما استعرض الاجتماع برمجة خطة النشاط في المرحلة المقبلة، من خلال الاطلاع على أجندة الاتحاد الدولي وأيضا الاتحادين الآسيوي والعربي، وتمت برمجة الأجندة المحلية بحيث لا تتعارض مع البطولات الخارجية بالشكل الذي يسمح لمنتخباتنا بالمشاركة في جميع البطولات الدولية والقارية والعربية.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد أن هناك عدداً من المشاركات الخارجية منها بطولة العالم للناشئين تحت 14 و16 و18 سنة في رومانيا، وبطولة العالم للناشئين تحت 8 و10 و12 سنة في جورجيا، وبطولة آسيا للهواة في عمان وأولمبياد الشطرنج للشباب تحت 16 سنة، وبطولة العرب للفئات في سوريا وبطولة العرب رجال وسيدات في السعودية، وجميع هذه البطولات ستكون بعيدة عن المسابقات المحلية.

وأضاف: تم خلال الاجتماع مناقشة خطط وبرامج تأهيل وتطوير الحكام للمرحلة المقبلة ووضع خطة للمسابقات وتطوير اللاعبين والحكام حتى 2024 والمشاركات الخارجية، وتم التطرق إلى عمل زيارات للأندية خلال المرحلة المقبلة والاجتماع مع الأجهزة الفنية للأندية من أجل تبادل الأفكار والاطلاع على خطط الأندية، بحيث يحدث توافق بين برامج الاتحاد والأندية وربطها مع بعضها البعض بالشكل الذي يخدم المنتخبات الوطنية، كون الأندية هي المعين الذي يجهز لاعبي المنتخبات للمشاركات المقبلة ومن المهم هذا الربط، وهي من الخطوات المهمة التي نركز عليها.

وأوضح الطاهر أن عمل الجهاز الفني سيكون في عدة اتجاهات، وسيكون هناك متابعة لنشاط الأندية على مدار العام من خلال زيارات للأندية للوقوف على تقدم مستويات اللاعبين فنياً، وأهدافنا واضحة هي وضع الشطرنج الإماراتي في المقدمة، من خلال زيادة عدد اللاعبين الحاملين للألقاب الدولية، من خلال زيادة تصنيفهم الدولي وجمع النقاط، وهذا لن يحدث إلا بالمشاركة المستمرة في كل البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي.