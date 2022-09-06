«كوينشالا» تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا



أبوظبي (الاتحاد)



فازت الفرس «كوينشالا» بلقب المحطة الألمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في جولتها التاسعة، ضمن النسخة التاسعة والعشرين والتي شهدها مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الأحد الماضي.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتقام دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وحرص الإمارات المتواصل لتشجيع ورعاية الخيل العربي والاعتناء بتربيتها، بما يسهم في رفعة وإعلاء شأنها وتأكيد حضورها في جميع السباقات العالمية.

شهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى 13 ألف متفرج ومشاركة مميزة من نخبة مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا، وتميز بالتنافس المحتدم بين الخيول المشاركة في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتمكنت الفرس كوينشالا المنحدرة من نسل «المأمون مونلو، الرمثة بنت عامر» للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وتحت إشراف المدرب جون دي ميولي وقيادة الفارس «او دي انديجن» من التتويج بلقب سباق الكأس الغالية بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن 1:48:03 دقيقة، وحلت بالمرتبة الثانية الفرس «إكليل عذبة» المنحدرة من نسل «ليث الخالدية، منادي عذبة بنت كوتوبيا» لعذبة للسباقات العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد آل سعود، بإشراف المدرب فيليب كولينجتون وتحت قيادة الفارس تاج أوشيه، فيما جاء بالمركز الثالث ميار الخالدية «نشوان الخالدية، أسماء الخالدية» لإسطبلات الخالدية العائدة للأمير خالد بن سلطان عبدالعزيز آل سعود، تحت إشراف المدرب ميخائيل بوركووسكي وقيادة الفارس باورزهان مورزاباييف.

وفي الختام قام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بتقديم الكؤوس لمدرب وفارس كوينشالا.

وقال فيصل الرحماني: «نعرب عن سعادتنا الكبيرة بالنجاحات المبهرة التي سجلها سباق المحطة التاسعة في ألمانيا التي شهدت إقبالاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى حاجز الـ 13 ألف متفرج، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية».

أضاف: «نفخر بالنجاحات التي تحظى بها الكأس الغالية في كافة المحطات الأوروبية ومستوى الإشادات والأصداء العالمية الواسعة والترحيب الكبير الذي نلقاه من قبل الاتحادات والمنظمات والملاك والمربين ووسائل الإعلام وجميع أسرة وعشاق الخيل العربية، والتي تدفعنا نحو المزيد من العطاءات لتقديم سباقات أكثر وبتنوع أكبر وبخطط تدعم رفع مستويات الإنتاج ورعاية الخيل العربي، تجسيداً وترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة»، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الألماني للخيول العربية وإدارة مضمار ايفزهايم في مدينة بادن بادن، والتي أسفرت عن نجاحات تنظيمية غير مسبوقة وحضور جماهيري مميز.

وأكد الرحماني أن السباق حظي بمشاركة قوية لنخبة الخيول وأفضل مرابط الخيل العربي، الأمر الذي أسفر عن منافسة محتدمة وصراع مثير شهده السباق في مجرياته التي برهنت على قيمة الحدث وسمعته التاريخية وعراقته الجاذبة لنخبة الخيول للمشاركة في محطاته الأوروبية والعالمية.