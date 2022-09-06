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الرياضي

جوارديولا: الاعتماد على هالاند وحده لن يقودنا للفوز بدوري الأبطال

جوارديولا: الاعتماد على هالاند وحده لن يقودنا للفوز بدوري الأبطال
6 سبتمبر 2022 10:49

 
لندن (د ب أ)
أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بـ«القدرات الخاصة» لإيرلينج هالاند، لكنه اعترف بأن فريقه لن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بالاعتماد فقط على جهود المهاجم النرويجي.
وسجل هالاند بداية مذهلة مع مانشستر سيتي منذ قدومه من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، حيث أحرز عشرة أهداف في أول ست مباريات من الدوري الإنجليزي ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال المراحل الأولى من المسابقة على مر تاريخها.
وقال جوارديولا على هامش المواجهة أمام إشبيلية الإسباني اليوم في افتتاح مباريات المجموعة السابعة لدوري الأبطال: «جميع اللاعبين يحاولون جعلنا أفضل، وإلا فلن يكون هناك أي معنى».
وأضاف: «هذا يساعدنا على الفوز بالألقاب؟ لا أعرف، إذا اعتمدنا فقط على إيرلينج لن نفوز بدوري الأبطال، نحاول صناعة الفرص له لتسجيل الأهداف».
وأشار: «لقد أقنعناه بالقدوم إلى هنا، شعرنا بأننا ليس لدينا الكثير من المهاجمين، هو يحاول التأقلم مع طريقة لعبنا، إنه يتأقلم بشكل جيد مثل جوليان الفاريز وباقي اللاعبين».
وأوضح: «أتفهم أي شخص يتحدث عن إيرلينج، لكن لدي ثلاثة أو أربعة لاعبين جدد، ومن المهم أن يتأقلموا جميعاً».
وختم جوراديولا بالقول: «لا نفوز فقط من خلال إيرلينج ولا نخسر فقط من خلال إيرلينج، لديه إمكانات استثنائية وربما يستطيع حل مشاكلنا، ولكن إذا لم نلعب بشكل جيد فلن نفوز بالمباريات». 

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