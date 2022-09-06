مدن.. البصمة الثانية في «المحترفين»

رضا سليم (دبي)



قدم البحريني علي مدن لاعب فريق عجمان أوراق اعتماده مبكراً في دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثانية، بإحراز هدف التعادل للبركان أمام الزعيم العيناوي في الجولة الأولى من الدوري، ليبصم مع فريقه الجديد بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة، قادماً من الرفاع البحريني، وكان مدن قد لعب الموسم الماضي مع العروبة وكانت أول أهدافه في مرمى العين بالجولة الخامسة، حيث سجل هدفين وانتهت المواجهة بالتعادل 3-3.

ونجحت إدارة عجمان في التعاقد مع اللاعب رغم دخول عدد من الأندية على الخط، منها عدد من أنديتنا وأيضاً القادسية السعودي، ولعب مدن 2141 دقيقة خلال 25 مباراة في الموسم الماضي مع العروبة وسجل 7 أهداف، وكانت أعلى نسبة أهداف في موسم خلال مسيرته، وسبق له اللعب مع أندية البحرين الشباب والنجمة 3 مواسم والرفاع، وأعلى معدل تهديف كان 6 أهداف في الدوري البحريني، وسجل خلال 7 مواسم حتى الآن 28 هدفاً.

ويعد مدن من الصفقات الجديدة والمميزة للفريق، بجانب الكونجولي برستيج مبونجو القادم من أبها السعودي على سبيل الإعارة، والذي قدم هو الآخر مباراة جيدة كان ينقصها التهديف، خاصة أنه يلعب في مركز الجناح، وكان التعاقد معه وراء طريقة الصربي جوران مدرب الفريق باللعب 4-2-3-1 من خلال تواجد وليد أزارو في المقدمة ومن خلفه الثلاثي فراس بالعربي وعلي مدن وبريستيج، ويتقدم الثلاثي للهجوم بجانب أزارو ليشكلوا جبهة هجومية قوية قادرة على إرباك دفاع الفريق المنافس، وهو ما ظهر في المباراة الأولى من خلال تنوع الهجومات، وأتيحت فرق للرباعي، وكان مدن الوحيد الذي سجل مستغلا كرة أمام منطقة الجزاء وسددها قوية، رغم أنه يجيب الاختراقات من الجانب الأيمن.