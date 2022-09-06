«الليجا» تعتمد على خبرة مهاجمي الـ 3000 هدف



مراد المصري (دبي)



بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لفت الانتباه في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، اعتماد الأندية على المهاجمين المخضرمين أصحاب الخبرة، بوجود 10 مهاجمين ممن يتخطوا حاجز الـ 30 عاماً هذا الموسم لكن بحصيلة مميزة بتسجيلهم أكثر من 3000 آلاف هدف في مسيرتهم.

روبرت ليفاندوفسكي «34 عاماً» مهاجم برشلونة هو صاحب أكبر عدد من الأهداف خلال مسيرته على صعيد لاعبي «الليجا» في الوقت الحالي برصيد 590 هدفاً حيث سجل 514 هدفاً خلال مسيرته الكروية مع الأندية، و 76 هدفاً لبولندا.

كريم بنزيمة «34 عاماً» هو التالي في القائمة، حيث سجل قائد ريال مدريد 430 هدفاً بالمجموع، 393 هدفاً على مستوى الأندية، و 37 هدفاً للمنتخب الفرنسي.

إدينسون كافاني «35 عاماً» المنضم إلى فالنسيا يمتلك سجل 360 هدفاً للأندية و 58 هدفاً لأوروجواي ليكون مجموع أهدافه 418، بينما سجل راداميل فالكاو «36 عاماً» لاعب رايو فاليكانو 301 هدفاً على مستوى الأندية و 35 هدفاً لكولومبيا ليبلغ 336 هدفاً في المجموع.

يتواجد في القائمة أيضا أنطوان جريزمان «31 عاماً» لاعب أتلتيكو مدريد برصيد 230 هدفاً مع الأندية و 42 هدفاً مع منتخب فرنسا، ليصل مجموعه إلى 272 هدفاً.

وهناك أيضا المهاجم الذي يشارك حالياً في صدارة ترتيب الهدافين مع ليفاندوفسكي هذا الموسم هو ياجو أسباس «35 عاما»ً برصيد 216 هدفاً في مسيرته، 6 منها مع المنتخب الإسباني والباقي مع سيلتا فيجو، ليفربول وإشبيلية.

ومن بين الهدافين أصحاب الخبرة في «الليجا» ألفارو نيجريدو «37 عاماً» لاعب قادش ( 250 هدفاً مع الأندية و 10 مع المنتخب الإسباني بإجمالي 260 هدفاً)، وكريستيان ستواني «35 عاماً» من جيرونا ( 201 مع الأندية و 8 مع المنتخب بإجمالي 209 هدفاً).

كما يتواجد ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد الذي سيكمل عامه الـ 30 في شهر أكتوبر المقبل برصيد ( 183 هدفاً مع الأندية و 26 مع المنتخب بمجموع 209 )، وجيرارد مورينو «30 عاماً» مع فياريال ( 161 هدفاً مع الأندية و 5 مع المنتخب بإجمالي 166 هدفاً).

عند جمع الأرقام الخاصة بكل هؤلاء اللاعبين الـ 10، فإن إجمالي عدد الأهداف المسجلة برصيدهم 3106 هدفاً في مسيرتهم الاحترافية، وهذا الرقم قابل للزيادة بداية من مواجهات الليلة في دوري أبطال أوروبا.