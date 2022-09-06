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الرياضي

تكريم «فتيات الشارقة للشطرنج» في المعسكر الصيفي

تكريم «فتيات الشارقة للشطرنج» في المعسكر الصيفي
6 سبتمبر 2022 10:04

 

الشارقة (الاتحاد)

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كرم مجلس الشارقة الرياضي نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وذلك بعدما تألق في المعسكر الصيفي الذي نظمه المجلس تحت عنوان «عطلتنا غير» وحقق النادي المركز الثاني، بمشاركة 17 ناديا رياضيًا وتخصصيا بالإمارة للفئة العمرية بين 7-12 سنة و13-17 سنة من الجنسين، بمنطقة الجادة في الشارقة.
وقام مجلس الشارقة الرياضي بتكريم النادي بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ سعود بن عيدالعزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأعضاء مجالس إدارات الأندية وأمناء السر ورؤساء اللجان الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام.
وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن النادي قدم العديد من الأنشطة التي ساهمت بصقل مهارات المنتسبات مشاركتهن بالمعسكر كان استثماراً لعطلتهن الصيفية، وقد استقطبنا العديد من الفتيات الموهوبات في رياضة لعبة الشطرنج، متطلعين للمزيد من التميز والانجاز.
ووجهت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إلى أن مجلس الشارقة الرياضي، الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره الكبير في دعم اللاعبات من خلال تنظيم المعسكرات الصيفية من أجل توسيع قاعدت الممارسات للعبة الشطرنج والألعاب الأخرى، لافتة إلى أن هذه الأمور تصب في النهاية بمصلحة فتياتنا على المستوى الفني وكذلك الشخصي.
 

نادي الشارقة للشطرنج والثقافة
مجلس الشارقة الرياضي
الشطرنج
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