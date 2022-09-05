الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبابي ونيمار.. علاقة ساخنة وباردة!

مبابي ونيمار.. علاقة ساخنة وباردة!
5 سبتمبر 2022 22:38

باريس (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

أخبار ذات صلة
سخرية جالتييه تثير الانتقادات
دوري الأبطال ينقل صراع الرؤساء إلى الملعب


أكد كيليان مبابي أن علاقته بالبرازيلي نيمار زميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تقوم على الاحترام العميق، ولكن رغم ذلك فإنها قد تكون "ساخنة وباردة".
وسجل مبابي ونيمار سبعة أهداف لكل منهما، هذا الموسم ليحتلا المرتبة الثانية في قائمة الهدافين بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلف النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل عشرة أهداف مع فريقه الجديد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ولكن مبابي تعرض لانتقادات في وقت سابق من الموسم الحالي، بسبب تصرفاته خلال الفوز على مونبلييه 5/ 2، والتي تضمنت خلافاً علنياً مع نيمار.
وقال مبابي اليوم الاثنين "إنه العام السادس لنا سوياً، نيمار وأنا دائماً ما حظينا بعلاقة جيدة مبنية على الاحترام".
وأضاف: "واجهنا لحظات كانت الأمور أكثر برودة أو سخونة، لحظات كنا فيها أفضل أصدقاء، وأحياناً أخرى كنا نتحدث أقل، هكذا تسير علاقتنا".
وقال: "هناك أمور تحدث، لكن يجمعنا الكثير من الاحترام، أكن له الكثير من الاحترام كلاعب ولأهميته في فريقنا".
وختم مبابي بالقول: "عندما يكون لديك لاعبان من أصحاب الشخصيات القوية، فهذا ليس بالشيء الذي يسير في خط مستقيم، ولكن هناك دائماً احترام وكل هذه الأمور تصب في مصلحة باريس سان جيرمان".

مبابي
نيمار
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
دنيا
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
اليوم 15:31
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
الرياضي
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
اليوم 15:30
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
الرياضي
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
اليوم 15:30
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
الرياضي
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
اليوم 15:17
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©