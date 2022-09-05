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الرياضي

ويلسون ينهي «العجاف 8» ويقترب من «جولف دبي»

ويلسون ينهي «العجاف 8» ويقترب من «جولف دبي»
6 سبتمبر 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

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أنهى الإنجليزي أوليفر ويلسون ثماني سنوات عجافاً، من عدم الألقاب، بالفوز بلقب بطولة «مايد إن هامرلاند» الدنماركية، ضمن «جولة دي بي وورلد»، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، في أحد أكبر الاستثمارات الرياضية الإماراتية في العالم عموماً ورياضة الجولف تحديداً.
ونجح ويلسون بفضل الفوز في الاقتراب من التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد الختامية للموسم، التي تقام في عقارات جميرات للجولف في دبي، في نوفمبر المقبل، بعدما حصد 710 نقاط تقدم بها 128 خطوة ليصبح في المركز الـ 28 في الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر للجولة، برصيد 897.1 نقطة.
وواصل الأسكتلندي إيوان فيرجسون أداءه المتميز في الآونة الأخيرة، وبعد فوزه بلقب بطولة إيرلندا الشمالية مطلع أغسطس الماضي، حل وصيفاً في الدنمارك، ليحصد 472 نقطة، ويتقدم 6 مراكز، ليصبح في المركز الـ 11 هذا الموسم، في جولة دي بي وورلد، مما يعني ظهوره ضمن قائمة أفضل 500 لاعب الذين ينالون بطاقات التأهل الحصرية إلى البطولة الختامية للموسم في دبي، ويبلغ مجموع جوائزها 10 ملايين دولار.

موانئ دبي العالمية
جولف دبي
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