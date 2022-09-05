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الرياضي

سفيرين: دوري السوبر الأوروبي ذهب مع الريح

سفيرين: دوري السوبر الأوروبي ذهب مع الريح
5 سبتمبر 2022 21:44

برلين (د ب أ)
أكد ألكسندر سفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن الكرة الأوروبية ينبغي أن تبقى منفتحة على جميع الأندية، وسط تكهنات مثارة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي الانفصالية.
ورغم انسحاب أغلب الأعضاء المؤسسين لبطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد ضغوط شعبية وسياسية تزامناً، مع انتقادات واسعة صاحبت الإعلان عن تأسيس البطولة في أبريل الماضي، استمرت مساندة ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي للبطولة.
وواصل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الذي جرى تعيينه رئيساً لمجلس إدارة دوري السوبر الأوروبي، دعوته للأندية الكبرى في أوروبا للانفصال عن يويفا، وأكد في يونيو الماضي أن البطولة «مازالت قائمة».
ودعم الألماني توني كروس نجم ريال مدريد رئيسه بيريز، وقال مؤخراً: «إن بطولة دوري السوبر الأوروبي كان ينبغي أن تدخل حيز التشغيل منذ فترة طويلة».
ولكن سفيرين أعرب عن ثقته في استمرار الهيكل الحالي لكرة القدم القارية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لمحادثات كرة القدم في لشبونة.
وأوضح: «كرة القدم بالتأكيد ستبقى منفتحة في مسابقتنا دوما، جوهر الكرة الأوروبية، التي تعتبر الأقوى على مستوى العالم، يتمثل في كونها منفتحة».
وأضاف: «ما لا يفهمه هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أن النخبة فقط هي من تمارس كرة القدم، أن الوضع سيكون أسوأ بكثير إذا لم يتنافس الجميع».
وأوضح: «في الموسم الماضي رأينا شيريف تيراسبول المولدوفي يفوز في مدريد أمام الريال، إذا فاز فريقي السلوفيني بميزانية تبلغ مليوني يورو على توتنهام فهذا جوهر كرة القدم، إنه جزء من ثقافتنا، إنه جزء من تاريخنا ولن يتغير أبداَ».

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