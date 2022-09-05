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الرياضي

اليويفا يدعم ملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030

اليويفا يدعم ملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030
5 سبتمبر 2022 19:34

زيوريخ (رويترز) 

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» اليوم الاثنين. إنه متأكد من إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال.
ووقع البلدان اتفاقاً في 2020 للمضي قدماً في عرض مشترك لاستضافة كأس العالم، وأصبح الاتفاق رسمياً في يونيو.
وقال تشيفرين عبر الفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي لكرة القدم في لشبونة: أنا متأكد من إقامة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال.
وأضاف: هذا العرض هو الفائز وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة دولتين متحمستين، تعيشان وتتنفسان كرة القدم ولديهما بنية تحتية جيدة.
ورشح المسؤولون 14 ملعباً في 12 مدينة، لتكون من بين 11 ملعباً في إسبانيا لاستضافة المباريات في حال نجاح العرض المشترك في تصويت الفيفا في مايو 2024. وستعرض البرتغال ثلاثة ملاعب.
واستضافت إسبانيا كأس العالم 1982، وفشلت في محاولتها مع البرتغال لاستضافة نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا. ولم يسبق للبرتغال استضافة كأس العالم لكنها استضافت بطولة أوروبا 2004.
وأعلنت الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراجواي رغبتها في التقدم بعرض مشترك لأميركا الجنوبية، وهو عرض قد يعيد ذكريات قديمة، خاصة أن أوروجواي استضافت النسخة الافتتاحية لكأس العالم في 1930.
وفكرت اتحادات كرة القدم الأربع في المملكة المتحدة في التقدم بعرض مشترك مع أيرلندا، بينما خططت بلغاريا وصربيا واليونان ورومانيا لتقديم عرض مشترك، رغم واقع إلغاء الفكرتين لاحقاً.
وفي 2018، أعلن المغرب أنه سيقدم عرضاً لاستضافة البطولة في 2030، بينما ذكرت تقارير لاحقة تشير إلى إمكانية حدوث ذلك ضمن عرض مشترك مع السعودية ومصر. 

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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الصين قد تقدم عرضاً أيضاً.

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