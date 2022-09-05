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الرياضي

الشارقة يقترب من لاعب برشلونة

الشارقة يقترب من لاعب برشلونة
5 سبتمبر 2022 19:28

علي معالي (دبي)
يسعى فريق الشارقة لكرة القدم إلى التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة الإسباني ميراليم بيانيتش "32 عاماً"، في محاولة من شركة الكرة لسد الثغرة المتواجدة في خط الوسط وحسم التعاقد مع اللاعبين الأجانب.
وتعد تجربة بيانيتش في الملاعب الأوربية ثرية للغاية، حيث لعب بالدوري الفرنسي ضمن صفوف فريق ميتز وليون خلال الفترة من 2006 حتى 2012، وانتقل للدوري الإيطالي ضمن صفوف روما خلال الفترة من 2011- 2012 حتى موسم 2015- 2016، ورحل بعد ذلك إلى صفوف يوفنتوس على مدار 4 مواسم متتالية، وحتى موسم 2019- 2020، وبعدها لعب في صفوف برشلونة الإسباني، ومنه انتقل إلى بشكتاش التركي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجدداً إلى برشلونة.
وولد البوسني بيانيتش في أبريل 1990، ويلعب في مركز الوسط وعندما كان طفلا أُجبرت عائلته على الرحيل عن البوسنة والهرسك بسبب الحرب، علماً بأن عائلته تتألف من الأب فخر الدين والأم فاطمة، والأخ ميرزا والأخت أمينة، إذ يتواجدون حالياً في لوكسمبورج.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه فابريزو رومانو وهو أحد أشهر الصحفيين المتخصصين في انتقالات اللاعبين على مستوى العالم، أن نادي الشارقة قدم عرضاً لمدة 3 سنوات للاعب وأن فرص انضمامه للشارقة كبيرة.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أيضاً، أن هناك عرضاً للاعب الوسط البوسني، خصوصاً بعد نجاح الشارقة في ضم لاعب فياريال الإسباني ألكاسير، والذي أظهر بدوره مستوى جيد في أولى مشاركاته، حيث سجل هدفاً في شباك شباب الأهلي بالجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز الملك 2- 0

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