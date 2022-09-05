«بناء الأجسام» ثالث آسيا بـ 34 ميدالية



دبي (الاتحاد)



احتل منتخب بناء الأجسام المركز الثالث في بطولة آسيا التي أقيمت في قيرغيزستان، برصيد 34 ميدالية، وبواقع 12 ذهبية، و7 فضيات، و13 برونزية، في إنجاز متميز يعكس النقلة النوعية للعبة في الدولة، كما وحصلت البعثة على لقبين من ألقاب فئة «بطل الأبطال».

ووصف الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي بالقيادات الشابة الإماراتية بالأمر المهم، والنجاح الذي يوازي إنجازات التي تحققت في المنافسات، وذلك بعد أن منح ثقته لثلاثة من أبناء الإمارات، لتولي مناصب دولية مهمة، مؤكداً أنه يعكس التميز الذي تعيشه الرياضة الإماراتية، ومنها في بناء الأجسام والقوة البدنية واللياقة البدنية، ومقدماً الشكر للجمعية العمومية الآسيوية.

وبارك رئيس الاتحاد لجميع الفائزين بالميداليات، وداعياً من لم يحالفه الحظ بالفوز، لمواصلة التدريب ليتمكن من ذلك في البطولات التالية.

ووصف زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب، المشاركة بأنها قوية بمشاركة عدد من الأبطال الدوليين، من مختلف دول قارة آسيا، وأنها عكست الاستعدادات الجيدة للاعبين، وقال: البطولة تعتبر محطة مهمة تسبق المشاركة في بطولة العالم التي تقام في إسبانيا، والنتائج الإيجابية الحالية أساس لاختيار منتخب المونديال.