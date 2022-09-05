الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبوظبي للرياضات الجليدية» يفتح باب التسجيل بمدرسة الهوكي

«أبوظبي للرياضات الجليدية» يفتح باب التسجيل بمدرسة الهوكي
5 سبتمبر 2022 17:15

 
أبوظبي (وام)


فتح نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، باب التسجيل للالتحاق بمدرسة هوكي الجليد، في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وفي صالة تزلج ألعاب «الهيلي» بمدينة العين، حتى الخميس المقبل. 

أخبار ذات صلة
«خليفة التربوية» تطلق الدورة السادسة عشرة وتبدأ قبول الطلبات اليوم
الإمارات تكشف الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا

وتستقبل المدرسة منتسبيها من سن 5 إلى 20 سنة، بمراحل تعليمية مختلفة، بداية من مرحلة التزلج إلى مرحلة تحت 9 و12 و15 و20 سنة، بحصص تدريبية أسبوعية من 2 إلى 3 مرات، اعتباراً من 12سبتمبر الجاري، وحتى نهاية الموسم في أبريل من العام المقبل. 

وأكد النادي أن التسجيل سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في الإمارات، شريطة أن يكون إلكترونياً، وأن يتجاوز المتقدم مرحلة التقييم الفني للمهارات.
ويتلقى طلاب مدرسة هوكي الجليد تدريباتهم، وفق قوانين الاتحاد الدولي للعبة، وتحت إشراف مدربين أكفاء، ويتم تقييم تطور المستوى الفني لكل لاعب مرتين في الموسم، طبقاً لنماذج معتمدة من الاتحاد الدولي لرياضة هوكي الجليد.
ويحرص نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، على إجراء التدريبات، وفق أعلى معايير السلامة، طبقاً للقوانين المنظمة للعبة والتعليمات الصادرة من مجلس أبوظبي الرياضي، كما يحرص أيضاً على تطبيق تعليمات السلامة الصحية للحد من انتشار الأمراض حسب التحديثات الصادرة من الجهات المختصة.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات الجليدية
مدينة زايد الرياضية
العين
آخر الأخبار
النسخة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تنطلق بالرياض
دنيا
النسخة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تنطلق بالرياض
اليوم 15:59
«المستقبل الإماراتي» مصمم لمنح الخريجين فرصة لتطوير حياتهم المهنية
الاقتصادي
برنامج «المستقبل» لتأهيل كوادر إماراتية في مجال التكنولوجيا المالية
اليوم 15:56
حقل «بيجاجا» في ماليزيا التابع لشركة مبادلة للطاقة
الاقتصادي
كيف يمكننا تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة؟
اليوم 15:54
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
عربي ودولي
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
اليوم 15:51
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
دنيا
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©