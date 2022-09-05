«أبوظبي للرياضات الجليدية» يفتح باب التسجيل بمدرسة الهوكي



أبوظبي (وام)



فتح نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، باب التسجيل للالتحاق بمدرسة هوكي الجليد، في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وفي صالة تزلج ألعاب «الهيلي» بمدينة العين، حتى الخميس المقبل.

وتستقبل المدرسة منتسبيها من سن 5 إلى 20 سنة، بمراحل تعليمية مختلفة، بداية من مرحلة التزلج إلى مرحلة تحت 9 و12 و15 و20 سنة، بحصص تدريبية أسبوعية من 2 إلى 3 مرات، اعتباراً من 12سبتمبر الجاري، وحتى نهاية الموسم في أبريل من العام المقبل.

وأكد النادي أن التسجيل سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في الإمارات، شريطة أن يكون إلكترونياً، وأن يتجاوز المتقدم مرحلة التقييم الفني للمهارات.

ويتلقى طلاب مدرسة هوكي الجليد تدريباتهم، وفق قوانين الاتحاد الدولي للعبة، وتحت إشراف مدربين أكفاء، ويتم تقييم تطور المستوى الفني لكل لاعب مرتين في الموسم، طبقاً لنماذج معتمدة من الاتحاد الدولي لرياضة هوكي الجليد.

ويحرص نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، على إجراء التدريبات، وفق أعلى معايير السلامة، طبقاً للقوانين المنظمة للعبة والتعليمات الصادرة من مجلس أبوظبي الرياضي، كما يحرص أيضاً على تطبيق تعليمات السلامة الصحية للحد من انتشار الأمراض حسب التحديثات الصادرة من الجهات المختصة.