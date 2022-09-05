الجزيرة الحمراء بطل «كأس الرباعية»



رأس الخيمة (الاتحاد)



تُوج الجزيرة الحمراء بلقب الدورة الرباعية الودية التي نظمها النادي بمشاركة 4 فرق، هي الجزيرة الحمراء وسيتي وبينونة ورويال، وشهد مباريات الدورة الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، وسيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس نادي الجزيرة الحمراء، وعبد الناصر عمران أمين السر العام رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، وجمهور كبير تابع المباريات.

وحصل الجزيرة الحمراء على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، حاصداً «العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على سيتي بهدف، وبذات النتيجة على رويال، إلى جانب فوزه الكاسح على بينونة 6-1. وجاء رويال وصيفاً برصيد 4 نقاط، لينال الفضية، واحتل سيتي المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما حل بينونة رابعاً، وتم منح الفريقين الميداليات البرونزية.

ونال عبد الله بدر الدين حارس الجزيرة جائزة أفضل حارس، وذهبت جائزة أفضل للاعب لنجم سيتي خليل حسن، وتمكن كايو هنريك لاعب الجزيرة من نيل لقب الهداف برصيد 6 أهداف.

وبدأ حفل الدورة الرباعية بعرض لفرقة موسيقى الشرطة، ورحب سيف بن قضيب الزعابي بالحضور، والفرق المشاركة، لافتاً إلى أن الهدف من الدورات هو تحضير الفرق، قبل انطلاقة دوري الأولى 10 سبتمبر الجاري، منوهاً إلى أن الأجهزة الفنية للفرق الأربعة التي شاركت في الدورة استفادت بدنياً وفنياً ومعنوياً، مشيراً إلى المردود الإيجابي الذي قدمته الفرق خلال المباريات الستة التي شهدتها البطولة.

وأشاد الزعابي بمبادرة قيام الدورة ملمحاً إلى التفكير في تنظيمها سنوياً، وقبيل انطلاقة الموسم، مع زيادة عدد الفرق، وذلك لمزيد من الاحتكاك والجاهزية، والدورات توفر على الأندية إقامة معسكرات خارجية وتقلل الصرف الكبير الذي يرافقها.

ونوه أن الجزيرة يبني فريقاً للمستقبل، ولا يفكر في الوقت الحالي في الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، لكن ما يهمنا هو إعداد فريق للمستقبل، ولن نستعجل الصعود إلا بعد الاطمئنان تماماً على قاعدة الفريق.