«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو».. بصمة نجاح بـ 4 بطولات في 3 قارات

أبوظبي (وام)

واصلت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو نجاحاتها في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى محلياً وعالمياً، وأقامت على مدار اليومين الماضيين 4 بطولات، شارك فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

ونظمت الرابطة بطولة الدوري القاري للبدلة "جولة شمال البرازيل" في مدينة بيليم، خلال يومي 3 و4 سبتمبر، بمشاركة متنافسين من جنسيات عديدة على مستوى مختلف الأحزمة والفئات؛ أبرزهم من فئة الحزام الأسود للرجال /جابرييل كوستا، ووالاس كوستا ورفاييل منصور/ وللسيدات /انجريد سوزا/ .

وأسفرت المنافسات عن توزيع 165 ذهبية و144 فضية و99 برونزية. وحصد ذهبية الحزام الأسود للمحترفين وزن 62 كجم، البرازيلي سيليو بوبنها بتغلبه على مواطنه كايو. وفي وزن 69 كجم فاز جوزيه نيتو بالذهبية على حساب ياجو كيكريك، فيما أحرز ذهبية الحزام الأسود للمحترفين وزن 77 كجم، البرازيلي جويل فيرنانديز بتغلبه على لويز باولو.

وشهدت البطولة تألق لاعبات الحزام البني الأسود؛ حيث حصدت البطلة رندريلي سوزا ذهبية وزن 62 كجم، وفازت أنا براندو بذهبية وزن 70 كجم على حساب زميلتها مارسيا كارينا.

وعلى صعيد الدول، احتلت البرازيل الصدارة، وتلتها فرنسا وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى كاسترو تيم البرازيلية. وبالتزامن مع منافسات هذه البطولة، أقامت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو دوريها المحلي "جولة إنجلترا" في مدينة نوتنجهام لنزالات البدلة وبدون البدلة يوم 3 سبتمبر، وأسفرت عن توزيع 50 ميدالية ذهبية و47 فضية و28 برونزية.

وشارك في هذه الجولة مجموعة من أبرز اللاعبين؛ منهم كايل سانتوس ويوري هندريكي من حاملي الحزام الأسود، ولويز هنريكي الحزام البني، ومن السيدات كاتيوسيا ياسميرا الحزام البني.

وفي منافسات الحزام الأسود للمحترفين وزن 69 كجم، فاز كاليل سانتوس بالذهبية على حساب يوري هندريكي، وحصد اللاعب أشلي أموس ذهبية وزن 120 كجم، بفوزه على دايف ويستون. وفي نزالات السيدات، حصدت كاتيوسيا ياسميرا ذهبية وزن 95 كجم على حساب ايميلي ايليس، وفازت مارا كيلي بذهبية نزال الحزام البني/الأسود 49 كجم، بتغلبها على فرانشيسكا نيلسون.

ونظمت الرابطة بطولة الدوري الدولي في بيكال الروسية يوم 4 سبتمبر، وشهدت تألقاً ملحوظاً في أداء اللاعبين الهواة والشباب وفوز اللاعب المنغولي ايردنباتار أولزيتوخ بذهبية وزن 77 كجم لنزالات الحزام الأسود للمحترفين.

وأقيمت على مدار يومي 3 و4 سبتمبر فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لمنافسات البدلة بصالة "جوجيتسو آرينا" بأبوظبي وسط إقبال كبير من اللاعبين واللاعبات من 55 دولة. وكانت المنافسات مفتوحة لجميع الجنسيات والأحزمة والفئات، وأسفرت عن توزيع 141 ميدالية ذهبية و140 فضية و109 برونزيات.

وشهدت الجولة مشاركة أبرز اللاعبين، ومنهم زايد الكثيري، وسلطان العويس وميران ألفيس، ولوكاس بروتاسيو، واندرسون فيريرا، وتياجو ماركيز، ومن السيدات وديمة اليافعي، ومها الهنائي، وجوليا ألفيس، ورافاييلا بيرتولو. وفي منافسات الحزام الأسود للرجال، تألق البرازيلي كارتيل فيرنانديز في وزن 94 كجم بتغلبه على ايجور سوزا ليحصد بذلك الذهبية. وفي نزالات الحزام الأسود للمحترفين فئة وزن 69 كجم، حصد ميران الفيس الذهبية بتغلبه على فالميسير جونيور.