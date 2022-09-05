«دولي كرة الطاولة» يرعى موهبة «الحواي»

معتصم عبدالله (دبي)

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، رعاية الموهبة الشابة يوسف الحواي لاعب نادي النصر ونجم منتخبنا الوطني للناشئين، بدعم تواجد اللاعب الناشئ ودفع تكاليف مشاركته وإقامته في أي بطولة دولية يشارك فيها مع المنتخب خلال النصف الثاني من العام الحالي 2022.

وجاء اختيار الحواي كواحد من بين لاعبين اثنين فقط على مستوى القارة الآسيوية، لدعم موهبتهم في اللعبة والمساعدة في تطوير قدراتهم عبر المشاركة المستمرة في البطولات الدولية، وسيكون الحواي واحداً من بين 9 لاعبين ضمن قائمة منتخبنا للشباب والناشئين، الذي يتأهب لخوض منافسات بطولة جورجيا الدولية.

واعتمدت لجنة المنتخبات باتحاد الطاولة مشاركة منتخب الشباب والناشئين في البطولة الدولية، المقررة خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الحالي، حيث يترأس البعثة أحمد البحر عضو مجلس الإدارة والأمين العام المساعد، بجانب المدربين الصيني شاو لي وإسلام مطاوع، إضافة إلى 9 لاعبين.

وشهد الموسم الماضي 2021- 2022، تألقاً لافتاً لـ «عيال الحواي» مع نادي النصر، بعدما أسهم الأشقاء الخمسة عبدالله، محمد، علي، حسين، ويوسف محمد أحمد الحواي في تتويج «الأزرق» بألقاب الدوري لمنافسات الفرق في فئات الشباب، والناشئين، والأشبال على التوالي كإنجاز غير مسبوق.

وأعاد «عيال الحواي» فرقة «العميد» إلى واجهة ألقاب فئات المراحل السنية لكرة الطاولة، والتي مثلت أفضل تعويض لخسارة لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة في فئة الرجال، وجاءت سلسلة الإنجازات بلقب دوري الأشبال، والذي حققه «العميد» على حساب منافسيه الشارقة «الوصيف»، والوصل «الثالث»، حيث شارك الثنائي علي ويوسف أحمد الحواي في تتويج «الأزرق» باللقب.