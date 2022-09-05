كأس الاتحاد.. 4 مباريات تدشن انطلاقة «موسم السلة»

علي معالي(دبي)

تنطلق غداً أولى بطولات موسم رجال السلة بمسابقة كأس الاتحاد، بمشاركة 8 فرق، هي الشارقة والنصر والوحدة والظفرة والبطائح والوصل وشباب الأهلي وأكاديمية جام.

ويلتقي الشارقة حامل اللقب مع الظفرة، ويلعب النصر مع الوحدة، فيما يلاقي الوصل نظيره شباب الأهلي في السابعة والربع مساء، ويسبقها مباراة البطائح مع أكاديمية جام في الخامسة والنصف، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى الشارقة والنصر والوحدة والظفرة، وتضم الثانية البطائح والوصل وشباب الأهلي وجام.

وتقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة على حدة، ويتم تحديد المراكز من الأول إلى الرابع لكل مجموعة، وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفيها يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية.

بينما تقام مرحلة نصف النهائي أيضاً بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة أيضاً، ويطبق القانون الدولي وتعديلاته الجديدة التي جرت في 2022 على مباريات المسابقة، وطالب اتحاد السلة في رسالته للأندية المشاركة بضرورة مراعاة البروتوكول الصحي.

وتعتبر بطولة كأس الاتحاد مهمة لكل الفرق من أجل الإعداد بشكل مناسب لانطلاقة الدوري، وفيها يحاول كل مدرب تطبيق الأفكار التي يريدها، وتشهد هذه النسخة عودة جديدة لفريق الظفرة، كما يتواجد بها أيضاً فريق أكاديمية جامر والذي يضم بين صفوفه مجموعة جيدة من اللاعبين.