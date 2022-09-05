الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«مقعد البدلاء» يغازل ثلاثي سان جيرمان

«مقعد البدلاء» يغازل ثلاثي سان جيرمان
5 سبتمبر 2022 14:05

باريس (رويترز) 
سيحتاج باريس سان جيرمان إلى جميع موارده إذا أراد التألق على كل الجبهات هذا الموسم. ويعني هذا أن ثلاثي الهجوم الناري قد يحصل على راحة في بعض الأحيان، سواء رغبوا في ذلك أم لا.
وبينما كان من النادر أن يستبدل المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو، الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، لم يتردد خليفته كريستوف جالتييه في وضع اللاعب البرازيلي على مقاعد البدلاء يوم السبت، قبل ثلاثة أيام من المباراة الافتتاحية لهم في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.
وحل نيمار بديلاً بعد مرور حوالي ساعة، وكان مبابي اللاعب الذي أفسح المجال لزميله المهاجم في الفوز 3-صفر على نانت ولم يظهر الدولي الفرنسي أي علامة على الإحباط.
وكان ميسي الأكثر مشاركة بين هذا الثلاثي، رغم أنه استبدل في الدقائق الأخيرة أمام موناكو وتولوز.
وأكد جالتييه، الذي تولى المسؤولية هذا الموسم، أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول. وكان وفياً لكلمته حيث سجل باريس سان جيرمان 24 هدفاً في أول ست مباريات له بالدوري، وهو رقم قياسي.
وقال جالتييه: تحدثت عن الأمر مرتين - مرة مع كل لاعب ومرة مع الفريق بأكمله. أبلغتهم بأن هذه هي طريقتي وعلينا أن نتحلى بالإيجابية وأن نتقبل هذا الوضع.
ومع جدول المباريات المزدحم نظراً لاقتراب نهائيات كأس العالم، قال جالتييه إنه لم يكن أمامه خيارات كثيرة.
وأوضح أن الأمر ملزم للجميع نظراً لجدول المباريات المزدحم.
وقال: نخوض مباريات كثيرة كل ثلاثة أيام ثم كل أربعة أيام ثم هناك كأس العالم. على الجميع أن يفهم أنه لن يكون بوسعهم خوض كل المباريات.
كما حصل قلب الدفاع سيرجيو راموس على راحة نسبية أمام نانتو، حيث شارك بديلاً في الدقيقة 62.
وقال قلب الدفاع بريسنل كيمبيمبي: يجب أن يكون كل فرد جاهزاً للعب. أهم شيء هو الفريق. لدينا جودة في جميع المراكز من الأساسيين إلى البدلاء. نملك تشكيلة رائعة. الكل يعرف ذلك. نستفيد من بعضنا البعض لتقديم أفضل أداء قدر الإمكان. 

أخبار ذات صلة
سخرية جالتييه تثير الانتقادات
مبابي ونيمار.. علاقة ساخنة وباردة!
نيمار
مبابي
ميسي
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
النسخة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تنطلق بالرياض
دنيا
النسخة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تنطلق بالرياض
اليوم 15:59
«المستقبل الإماراتي» مصمم لمنح الخريجين فرصة لتطوير حياتهم المهنية
الاقتصادي
برنامج «المستقبل» لتأهيل كوادر إماراتية في مجال التكنولوجيا المالية
اليوم 15:56
حقل «بيجاجا» في ماليزيا التابع لشركة مبادلة للطاقة
الاقتصادي
كيف يمكننا تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة؟
اليوم 15:54
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
عربي ودولي
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
اليوم 15:51
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
دنيا
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©