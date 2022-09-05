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الرياضي

«الدراجات» يدافع عن لقب «طواف صلالة»

«الدراجات» يدافع عن لقب «طواف صلالة»
5 سبتمبر 2022 14:15

 
دبي (الاتحاد)

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يشارك منتخب الدراجات في طواف صلالة، من 9 إلى 16 سبتمبر الجاري، من أجل الحفاظ على لقب الطواف، لأنه توج باللقب العام الماضي، ويشارك المنتخب ببعثة تضم 6 دراجين، إضافة إلى الكادر الفني، برئاسة عبدالله سويدان المدير الفني.
وتضم بعثة المنتخب أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، وليد النقبي، عبدالله علي الحمادي، إضافة أحمد معيوف ميكانيكي دراجات، وجون بول «مدلك»، ويغيب عن منتخبنا الوطني في البطولة قائد المنتخب يوسف ميرزا، طبقاً لشروط طواف صلالة، والذي يمنع مشاركة أي لاعب محترف في الطواف.
وتأتي مشاركة منتخبنا، بعد العودة من بطولة كأس آسيا للمضمار، والحصول على 3 ميداليات ملونة، منها ذهبية ليوسف ميرزا، ليواصل منتخبنا إنجازاته الخارجية في مختلف البطولات، في عام شهد الكثير من الإنجازات على المستوى العربي والخليجي والآسيوي، إضافة إلى التألق في بطولة التضامن الإسلامي.
وعن المشاركة أكد المدير الفني لمنتخبنا عبدالله سويدان، استعداد الفريق للمشاركة والحفاظ على لقبه، مشيراً إلى صعوبة البطولة، خاصة في ظل التطور الكبير للداجات على المستوى الخليجي، ولكن يعول منتخبنا الوطني على خبرة لاعبيه، من أجل الحفاظ على لقب الطواف للعام الثاني على التوالي، في استعداد لموسم جديد يشهد مشاركات متنوعة.

الإمارات
الدراجات الهوائية
صلالة
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