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الرياضي

أرافيند «البطل 22» لـ «دولية دبي للشطرنج»

أرافيند «البطل 22» لـ «دولية دبي للشطرنج»
5 سبتمبر 2022 14:00

 
رضا سليم (دبي)

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أحرز الهندي أرافيند شيتامبارام، لقب «النسخة 22» لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج، وتسلم الجائزة الكبرى بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم، في مقر نادي دبي للشطرنج والثقافة بمنطقة الممزر، وشهد حفل الختام خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة النادي، وتريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، وعدد من أعضاء مجلس إدارات الأندية وجمع غفير من اللاعبين والجمهور.
وفي نتائج جولة الحسم، والتي فضل فيها المنافسون «عدم المجازفة»، لضمان الحصول على مركز متقدم، تعادل على الطاولة الأولى أرافيند شيتامبارام مع مواطنه راميشبابو براجناناندا، ليتقاسما النقطة ويضيف كل منهما نصف نقطة إلى رصيده، وعلى الطاولة الثانية تعادل الروسي ألكسندر بريدكي مع المصري أحمد عدلي، والهندي هارشا باراتاكوتي مع مواطنه أرجون إريجيسي.
وحل في المركز الأول منفرداً الهندي أرافيند شيتامبارام برصيد 7.5نقطة، وتساوى في المركز الثاني 5 لاعبين برصيد 7 نقاط، هم الروسي ألكسندر بريدكي، ومن الهند راميشبابو براجاناندا، وأبيجيت جوبتا وسيتورمان وأحد مفاجآت البطولة شيتي جاي كومار، بينما تشارك في المركز الثالث 8 لاعبين، وهم من الهند أرجون إريجيسي وهارشا باراتاكوتي وأرجون كيليان، والصربي ألكسندر إنجيج، والإيراني سيد كيان بور موسوي، والبنجلاديشي ضياء الرحمن، والأرميني صامويل تير ساهاكيان، والمصري أحمد عدلي
وفاز عمران الحوسني بجائزة أفضل لاعب مواطن، والهندية ديفيا ديشموخ لاعبة منتخب الهند للسيدات بجائزة أفضل لاعبة، والهندي باندا سامبيت بجائزة أفضل نتيجة لتصنيف دون 2400، والهندي سانكيت شاكرافارتي بجائرة أفضل نتيجة لتصنيف دون 2300 نقطة، والهندي مفاجأة البطولة أيوش شارما بجائرة أفضل نتيجة دون 2200، والهندي راجاف سريفاتساف بجائزة دون 2100، والهندي جويل بأول غانتا بجائزة دون الـ2000.
ونال الناشئ السوري رامي طلب «9 سنوات» أكبر زيادة في التصنيف الدولي بين جميع اللاعبين، بإضافة 142 نقطة إلى تصنيفه الدولي، يليه الكويتي مشعل الحجاب بـ138نقطة، ثم الهندي روهيت بـ116 نقطة.
ووجه خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة التهنئة للبطل الهندي أرافيند شيتامبارام الذي انضم إلى سجل الأبطال، والعائدة بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن البطولة كانت قوية للغاية، وتغيرت الصدارة في جميع الجولات، لدرجة أن البطل كان مفاجأة للجميع، وعكس التوقعات، وهو دليل على المنافسة الشديدة بين اللاعبين وجميعهم كان يبحث عن اللقب.
ووجه تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج التهنئة إلى إدارة نادي دبي للشطرنج على النجاح الكبير للبطولة وقال: شهادتنا مجروحة في النادي الذي يملك خبرات كبيرة في تنظيم الأحداث الكبيرة، خاصة بطولة دبي المفتوحة التي أنهت «النسخة 22».
وقال: الشطرنج الإماراتي لا يتوقف ومن مهرجان أبوظبي الدولي وبطولة دبي المفتوحة والشارقة ماسترز، وغيرها من البطولات التي دائماً تضع الإمارات في الأجندة الدولية.

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