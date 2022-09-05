الريال يبدأ حملة الدفاع عن «الأبطال» من اسكتلندا



باريس (أ ف ب)

على وقع مرور ثلاثين عاماً على انطلاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بصيغته الحالية بديلاً لكأس الأندية الأوروبية البطلة، ينطلق غداً «الثلاثاء» دور المجموعات من الموسم الجديد، حيث يبدأ ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه القياسي الرابع عشر من الأراضي الاسكتلندية، فيما يطلق مانشستر سيتي «رحلة الحلم» من إشبيلية.

وكان مرسيليا الفرنسي أول بطل يُتوج بلقب المسابقة بحلتها الجديدة موسم 1992-1993، وبقي منذ حينها الفريق الوحيد من بلاده الذي يحصل على هذا الشرف في صيغتي البطولة، رغم الأموال الطائلة التي أنفقها غريمه باريس سان جيرمان.

ومنذ أن تُوج بورتو البرتغالي عام 2004 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، احتكرت أندية إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا اللقب، ثم منذ فوز الإنتر الإيطالي بقيادة مورينيو أيضاً بلقب 2010، رفعت خمسة أندية فقط الكأس، حيث فاز بها كل من برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني مرتين، وليفربول الإنجليزي مرة واحدة.

وكانت حصة الأسد خلال هذه الفترة من نصيب ريال مدريد الذي وبعد فوزه في مايو على ليفربول 1-صفر في باريس، رفع الكأس المرموقة للمرة الخامسة في غضون تسعة أعوام، مؤكداً التألق الدائم للنجوم المخضرمين مثل الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة.

ويبدأ النادي الملكي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي بات في مايو أول مدرب يحرز الكأس أربع مرات في مسيرته، رحلته نحو نهائي يونيو في إسطنبول ضمن مجموعة من المفترض ألا يواجه صعوبة في تجاوزها.

ويتواجه ريال مع سلتيك الاسكتلندي ولايبزج الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني ضمن المجموعة السادسة، مدركاً تماماً أنه حتى الهزيمة مثل التي تلقاها الموسم الماضي على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدافي أثبتت في نهاية المطاف أنها غير مكلفة.

وقال أنشيلوتي لوسائل إعلام إسبانية: كان من المفترض أن تكون أسهل مباراة لنا العام الماضي ضد شيريف في برنابيو وخسرناها، وبالتالي علينا احترام هذه الفرق.

كما سارع للإشارة إلى عامل آخر يمكن أن يلعب دوره هذا الموسم، وهو الجدول الزمني للمباريات.

في العادة، يصل دور المجموعات إلى نهايته في ديسمبر، لكن كأس العالم المقررة نهاية العام في قطر أجبرت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» على تعديل روزنامته.

وسيكون برنامج دور المجموعات مضغوطاً، حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين، مع تقديم موعد البداية.

ورأى المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب الذي يبدأ فريقه مشواره الأربعاء خارج أرضه ضد نابولي الإيطالي، أنه «يتوجب علينا أن نكون مستعدين ليس فقط لجودة الخصم، بل أيضاً لمطالب ووتيرة مختلفة».

وقد يكون التأثير الحقيقي لهذا التغيير محسوساً فقط عندما تبدأ الأدوار الإقصائية في فبراير، حين يتعين على العديد من نجوم كبار الأندية في أوروبا أن يمرّوا بتجربة الاستنزاف البدني لإقامة كأس العالم في منتصف الموسم.

ومع ذلك، فإن فكرة فوز أحد باللقب من خارج المجموعة الضيقة لأندية النخبة خيالية إلى حد كبير.

عندما يبدأ ريال حملة الدفاع عن لقبه، لن يكون الأوفر حظاً على الورق لتتويج آخر في ظل وجود أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي ونجمه الجديد النرويجي إرلينج هالاند، أو باريس سان جيرمان الذي نشط مجدداً في سوق الانتقالات، ضمن مسعاه لتحقيق الحلم المطلق، وهو الفوز باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

ورأى المدرب الجديد لسان جيرمان كريستوف جالتييه أن دوري أبطال أوروبا يستخرج أفضل ما لدى اللاعبين والمشجعين والفرق، مضيفاً: سيكون هناك استخفاف كبير إذا قلنا إن باريس سان جيرمان هو المرشح الأوفر حظاً.

كما سيكون ليفربول والبايرن من بين المرشحين للفوز باللقب، فيما تبدو حظوظ تشيلسي أو جاره توتنهام وبرشلونة أضعف.

اعتباراً من 2024، سيتم توسيع دور المجموعات، ليشمل 36 فريقاً عوضاً عن 32، مع وضع جميع الفرق معاً في مجموعة واحدة، بواقع ثماني مباريات لكل منها، عوضاً عن التوزيع الحالي في ثماني مجموعات من أربعة فرق.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام الجديد إلى تغيير واقع دور المجموعات بعدما بات التنبؤ بنتائجه أمراً سهلاً في ظل هيمنة الكبار.

ولا يجب الانتظار حتى 2024 لاختبار صعوبة التنبؤ في ظل وجود البايرن وبرشلونة والإنتر في مجموعة واحدة «الثالثة» خلال النسخة الحالية، بجانب بطل تشيكيا فيكتوريا بلزن الذي يواجه فرقاً متوجة معاً بما مجموعه 14 لقباً في المسابقة القارية الأم.

ومن المحتمل جداً أن يقصى برشلونة من دور المجموعات للموسم الثاني توالياً، بعد صيف انشغل فيه ببيع أصوله وتوزيع ديونه الطائلة حتى يتمكن من تعزيز فريقه.

وأقر مدرب النادي الكاتالوني تشافي هرنانديز أنه: لدينا مجموعة صعبة للغاية، ربما تكون المجموعة الأصعب خلال الأعوام العشرين الماضية.

وإذا كان برشلونة عزز صفوفه بالتحايل على ديونه، فإن الصعوبات المالية جعلت معظم أندية دوري أبطال أوروبا عاجزة عن الاحتفاظ بأفضل لاعبيها.

فمنذ وقت ليس بالبعيد، كانت مجموعة تضم بوروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني مليئة بالمخاطر بالنسبة لمانشستر سيتي.

لكن سيتي نفسه جرّد دورتموند من هالاند، بينما خسر إشبيلية ثنائي قلب دفاعه الفرنسي جول كونديه والبرازيلي دييجو كارلوس لمصلحة برشلونة وأستون فيلا الإنكليزي توالياً، وبات أضعف بكثير نتيجة ذلك.

هذا مجرد جزء من النمط السائد الذي دائماً ما يطال أياكس أمستردام الهولندي، أحد أطراف المجموعة الأولى مع ليفربول ونابولي ورينجرز الاسكتلندي، إذ خسر مدربه إريك تن هاج ومدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس وجناحه البرازيلي أنتوني لمصلحته مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباع هدافه الإيفواري سيباستيان هالر إلى دورتموند.

وبنفيكا البرتغالي الذي يواجه سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي ومكابي حيفا الإسرائيلي في المجموعة الثامنة، خسر جهود مهاجمه الأوروجوياني داروين نونييس لمصلحة ليفربول، فيما شهد منافسه سبورتينج توجه نجمي وسطه ماثيوس نونيش وجواو بالينيا إلى إنجلترا للدفاع عن ألوان ولفرهامبتون وفولهام.

كما خسر كل من بروج البلجيكي وسالزبورج النمساوي وكوبنهاجن الدنماركي أفضل هدافه، كما حال فيكتوريا بلزن الذي انتقل مهاجمه الفرنسي جان-دافيد بوجيل إلى الوحدة السعودي.

هذه الأندية كلها صغيرة في بركة دوري الأبطال، ومعظمها ستكون تكملة عدد وليس أكثر، ليستمر بذلك اتساع الهوة بين أندية النخبة والآخرين.

البرنامج





الثلاثاء 6 سبتمبر

المجموعة الخامسة

دينامو زغرب - تشيلسي

سالزبورج - ميلان

المجموعة السادسة

لايبزج - شاختار دانييتسك

سلتيك - ريال مدريد

المجموعة السابعة

بوروسيا دورتموند - إف سي كوبنهاجن

إشبيلية - مانشستر سيتي

المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان - يوفنتوس

بنفيكا - مكابي حيفا

الأربعاء 7 سبتمبر

المجموعة الأولى

أياكس - جلاسكو رينجرز

نابولي - ليفربول

المجموعة الثانية

كلوب بروج - باير ليفركوزن

أتلتيكو مدريد - بورتو

المجموعة الثالثة

الإنتر - بايرن ميونيخ

برشلونة - فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة

آينتراخت فرانكفورت - سبورتينج

توتنهام - مرسيليا