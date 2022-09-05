«الفرسان» يدشن حملة الدفاع عن لقب «دوري 21» برباعية «الملك»

معتصم عبدالله (دبي)



انطلق قطار منافسة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، وسط سباق مثير بعدما تصدر الجزيرة مشهد البداية بفوز عريض على حساب مضيفه دبا 5-1، وعاد شباب الأهلي «حامل اللقب» بفوز كبير من ملعب مضيفه الشارقة 4-0، وتغلب بني ياس على خورفكان بملعب الأخير 2-0، والبطائح على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، والوحدة أمام الوصل بالنتيجة ذاتها، فيما تغلب العين على عجمان 1-0، وحسم التعادل السلبي مواجهة النصر والظفرة على استاد آل مكتوم.

وتصدر «الكولومبي» كارلوس زاباتا مهاجم «فخر أبوظبي»، والذي يلعب في فئة «المقيمين»، قائمة الهدافين مبكراً، بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» من خماسية فريقه أمام مضيفه دبا، فيما جاءت انطلاقة شباب الأهلي قوية في رحلة الدفاع عن لقبي الموسمين الماضيين بتخطي الشارقة برباعية نظيفة، وتناوب في تسجيل أهداف «الفرسان»، خالد الأصبحي «43»، مالك سيلا «48»، عبدالعزيز محمد «60»، عبدالرحمن عادل «92».

وقاد علي صفر لاعب وسط البطائح، فريقه «الوافد الجديد» لمسابقات المحترفين، لتحقيق فوزه الأول في الدوري، على حساب اتحاد كلباء 2-1 على ملعب الأخير، وافتتح صفر التسجيل لشباب «الراقي» في الدقيقة 10، وأدرك الدو بارا التعادل للنمور في الدقيقة 69، قبل أن يضيف صفر هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ويهدي فريقه أول ثلاث نقاط.

وتكررت نتيجة الفوز 2-1، في مباراة الوحدة أمام ضيفه الوصل، وسجل سالم السومحي «17»، وإسماعيل الزعابي «89»، ثنائية «العنابي الشاب»، فيما اكتفى «الإمبراطور» بهدف خميس ناصر، وعاد بني ياس من ملعب خورفكان بفوز متأخر 2-0، وجاءت أهداف «السماوي» في الشوط الثاني، بوساطة مبارك الصيعري في الدقيقة 62، ومحمد الحارثي 90.

وحسم العين مباراته أمام ضيفه عجمان بهدف منصور الشامسي في الدقيقة 55، فيما غابت الأهداف عن مواجهة وحيدة خلال الجولة الأولى جمعت النصر بضيفه الظفرة على استاد آل مكتوم.

سيلا يهدي الفوز إلى روح شقيقته





أهدى الغيني مالك سيلا لاعب وسط شباب الأهلي، هدفه في مرمى الشارقة 4-1، ضمن الجولة الأولى لدوري تحت 21، إلى روح شقيقته التي توفيت قبل يوم على موعد المباراة، بعد معاناة مع المرض، وحرص سيلا الذي يخوض موسمه الثاني على التوالي على ارتداء قميص حمل صورة شقيقته الراحلة.

نتائج الجولة الأولى



العين - عجمان 1- 0

الوحدة - الوصل 2- 1

البطائح - اتحاد كلباء 2- 1

خورفكان - بني ياس 0- 2

الشارقة - شباب الأهلي 0- 4

النصر - الظفرة 0- 0

دبا - الجزيرة 0- 1