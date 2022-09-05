ليلة سقوط البطل في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)

جرّد الأسترالي كيريوس، الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالمياً، من لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلب عليه 7-6 و3-6 و6-3 و6-2، في الدور الرابع، فيما بلغت التونسية أنس جابر ربع النهائي للمرة الأولى.

وهي المرة الأولى يبلغ فيها الأسترالي المصنف في المركز 25 عالمياً و23 في البطولة، الدور ربع النهائي في «فلاشينج ميدوز»، وحذت حذوه جابر الخامسة عالمياً بفوزها في منافسات السيدات على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-6 و6-4.

ويلتقي كيريوس الذي خسر نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الجراند سلام أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في الدور المقبل مع الروسي الآخر كارن خاتشانوف الـ31 عالمياً، والـ27 في البطولة، الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 4-6 و6-3 و6-1 و4-6 و6-3، في ثلاث ساعات و21 دقيقة.

وكانت المرة الثالثة التقي فيها كيريوس مع مدفيديف هذا العام، حيث حسم الروسي المواجهة الأولى في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير، ورد الأسترالي في الدور ذاته من دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في أغسطس الماضي.

وقال كيريوس «27 عاماً»: أنا سعيد لأنني تمكنت أخيراً من أن أظهر في نيويورك كيف يمكنني اللعب بشكل جيد، أعمل كل يوم، بجد حقاً.

وأضاف: لقد كانت مباراة رائعة، ومن الواضح أن دانييل لعب تحت ضغط كبير، لأنه كان يدافع عن اللقب، لكني لعبت بشكل مذهل في الشهرين الماضيين.

وبخسارته، سيفقد مدفيديف المركز الأول في التصنيف العالمي لمصلحة الإسباني رافايل نادال الثالث أو مواطنه كارلوس ألكاراس الرابع أو النرويجي رود كاسبر الخامس والذين لا يزالون في المنافسة.

وأشاد مدفيديف بمنافسه الأسترالي، مؤكداً أنه رفع مستوى لعبه إلى نفس مستوى نادال وديوكوفيتش.

وقال الروسي: كيريوس لعب نوعاً ما على مستوى نوفاك ورافا، وإذا لعب بهذه الطريقة حتى نهاية البطولة، فلديه كل الفرص للفوز بها.

وحجز الإيطالي ماتيو بيريتيني بطاقته إلى ربع النهائي بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في مباراة ماراثونية 3-6 و7-6 و6-3 و4-6 و6-2.

وسيلاقي بيريتيني في الدور المقبل، المصنف سابعاً كاسبر رود الذي بات أول نرويجي في التاريخ يبلغ ربع النهائي في فلاشينج ميدوز، إثر فوزه على الفرنسي كورنتان موتيه 6-1,6-2,6-7، و6-2.

وواصل الإيطالي المصنف 14 عالمياً والبالغ 26 عاماً سلسلة نتائجه المميزة في البطولة، بعدما أقصى في الدور السابق البريطاني أندي موراي.

ورغم غيابه عن بطولتي رولان جاروس «فرنسا المفتوحة» وويمبلدون هذا العام بسبب الإصابة والمرض، قدّم اللاعب الإيطالي أداءً جيداً في البطولات الأربع الكبرى التي سبقتهما.

فقد وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا في وقت سابق العام الحالي، وربع نهائي فلاشينج ميدوز العام الماضي.

وكان بيريتيني وصيف بطل ويمبلدون عام 2021، والذي جاء بعد وقت قصير من وصوله إلى الدور ربع النهائي في فرنسا المفتوحة.

من جهته، بلغ رود هذا الدور في فلاشينج ميدوز للمرة الأولى، والثالثة في الجراند سلام في العام 2022.

ورود الذي يعدّ خبيراً في الملاعب الترابية، كان وصل إلى نهائي رولان جاروس هذا العام وخسر أمام نادال.

ولدى السيدات، واصلت جابر زحفها ببلوغ ربع النهائي، عندما تغلبت على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الثامنة عشرة 7-6 و6-4.

وهي المرة الأولى تبلغ فيها جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، ثالثة الجراند سلام، الدور ربع النهائي للبطولة الأميركية، وضربت موعداً مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي كانت أطاحت الأميركية سيرينا وليامز من الدور الثالث وتغلبت على الروسية ليودميلا سامسونوفا ال35 7-6 و6-1.

ووجهت جابر رسالة إلى الجماهير الأميركية من أجل دعهما في المباراة المقبلة، قائلة: سأواجه أيلا التي تغلبت على سيرينا، ولم يسبق لجابر تخطي الدور الثالث في فلاشينج ميدوز سابقاً.

وبلغت الفرنسية كارولين جارسيا السابعة عشرة الدور ذاته للمرة الأولى في فلاشينج ميدوز، بفوزها على الأميركية أليسون ريسك-أمريتراج 6-4 و6-1.

وسبق لجارسيا أن بلغت هذا الدور في بطولة كبرى مرة واحدة وكانت في رولان جاروس 2017.

وتقدم ابنة الـ28 عاماً مستويات مميزة مؤخراً ووصلت إلى نيويورك بعد تحقيقها لقب دورة سينسيناتي للألف ولم تخسر في مبارياتها ال12 الأخيرة.

وسبق للفرنسية أن خسرت مواجهاتها الثلاث جميعها سابقاً أمام الأميركية،

وقالت بعد الفوز: أليسون لاعبة قوية جداً، هي مقاتلة وتتحرك جيداً، ولكن كنت جاهزة ذلك.

وتلتقي جارسيا في الدور المقبل مع الأميركية الأخرى كوكو جوف الثانية عشرة الفائزة على الصينية جانج شواي 7-5 و7-5.



