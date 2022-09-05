«مبادلة العالمية» تحتفي بسيرينا

أبوظبي (الاتحاد)

كشف منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس، الفعالية الرائدة على مستوى المنطقة، عن احتفائهم بأسطورة التنس سيرينا وليامز، بعد إعلانها الاعتزال عقب خسارتها في بطولة أميركا المفتوحة.

وتتمتع سيرينا بمسيرة رياضية حافلة بالإنجازات، أسهمت خلالها بالارتقاء برياضة تنس السيدات إلى آفاق غير مسبوقة، حيث حققت بفضل أسلوبها القوي والهجومي 23 لقباً في بطولات «جراند سلام»، من ضمن 73 لقباً خلال مسيرتها الاحترافية.

وتعد سيرينا رائدة ومناصرة لإرساء مبادئ المساواة في رياضات السيدات، حيث سطرت تاريخاً جديداً في أبوظبي، بعد مشاركتها في أول مباراة تنس سيدات على الإطلاق في بطولة مبادلة العالمية عام 2017، في مواجهة اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو، وعادت اللاعبة الشهيرة في 2018 لخوض مباراة حماسية أمام شقيقتها فينوس.

وخلال مسيرة مظفرة مليئة بالكؤوس امتدت لـ27 عاماً، حصدت سيرينا 14 لقباً في منافسات الزوجي ضمن البطولات الأربع الكبرى، وثلاث ذهبيات أولمبية في الزوجي، وذهبية أولمبياد لندن 2012.

وبعد مشاركتها في منافسات بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، أثنى الكثيرون على سيرينا، كما أشاد مسؤولو بطولة مبادلة العالمية للتنس بشكل خاص بأبرز لاعبة تنس في العصر الحالي.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: شكّلت أول مباراة للسيدات في 2017 لحظة تاريخية لبطولة مبادلة العالمية للتنس، لا سيما مع مشاركة سيرينا فيها، وأرست تلك المباراة معايير جديدة لمباريات السيدات في البطولة، حيث تطورت المنافسات النسائية بعدها واستقطبت حضوراً كبيراً في ختام اليوم الأول من مهرجاننا الذي يستمر لثلاثة أيام.

وأضاف: تعد سيرينا أسطورةً في التنس، ونتوجه لها بالشكر على دعمها لأبوظبي، في إطار رسالتها لتعزيز حضور السيدات في رياضة التنس في جميع أنحاء العالم، ونتمنى لها التوفيق في مساعيها المستقبلية ونرحب بعودتها دوماً.

وسيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة مبادلة العالمية للتنس هذا العام خلال الأشهر القادمة، كما ستتوفر التذاكر قريباً على الموقع الرسمي للبطولة بأسعار تبدأ من 95 درهماً للبالغين و45 درهماً للأطفال.

وتقام بطولة هذا العام بمشاركة ستة من أفضل اللاعبين عالمياً في فئة الرجال، واثنتين من أبرز لاعبات فئة السيدات، بين 16 و18 ديسمبر المقبل في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.