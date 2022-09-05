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الرياضي

ألكاسير.. «بصمة مثالية» مع «الملك»

ألكاسير.. «بصمة مثالية» مع «الملك»
5 سبتمبر 2022 12:30

 
علي معالي (الشارقة)

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بداية مثالية للإسباني باكو ألكاسير «29 عاماً» مع الشارقة، في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث سجل الهدف الثاني للفريق أمام شباب الأهلي، ضمن الجولة الأولى، بعد أن شارك بدلاً من ماجد سرور في الدقيقة 63. وأحرز ألكاسير الهدف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها مهاجم الشارقة الجديد، في الجولة الأولى، طوال مسيرته الاحترافية، والتي انطلقت مع فالنسيا الإسباني عام 2011.
وخلال مشواره الطويل مع فالنسيا وخيتافي وبرشلونة وبروسيا دورتموند وفياريال، لم يسجل ألكاسير في الجولة الأولى، ولكنه مع «الملك» نجح في أن يبدأ مشواره بصورة جيدة في مباراة مهمة في مسيرة فريقه الجديد، حيث يبحث الشارقة عن استعادة الزمن الجميل مرة أخرى مع الروماني كوزمين.
والظهور المثالي لـ «الماتادور» الإسباني دفعه إلى القول إن القادم سيكون أفضل للفريق، وأظهر اللاعب القادم من فياريال انسجاماً سريعاً بين زملائه، ونال حب جماهير «الملك» مع «الانطلاقة الأولى».
وتعد مباراة الشارقة مع شباب الأهلي، هي الثانية في عصر الاحتراف الذي انطلق موسم 2008- 2009، في الجولة الأولى، حيث كان اللقاء الأول موسم 2014- 2015، وانتهت المباراة بفوز شباب الأهلي بهدف، ليأتي «الملك» بعد 7 سنوات، و11 شهراً، و18 يوماً «2909 يوماً» ليرد بهدفين.

دوري الخليج العربي
الشارقة
شباب الأهلي
باكو ألكاسير
برشلونة
دورتموند
فالنسيا
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