نيس يضم «صفقة حرة»



نيس (أ ف ب)

تعاقد ليل الفرنسي مع لاعب الوسط الإنجليزي روس باركلي الذي بات لاعباً حراً، بعد نهاية عقده مع تشيلسي هذا الصيف، وقدّمه إلى جماهيره قبل المباراة مع موناكو ضمن منافسات الدوري المحلي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: يصل لاعب الوسط روس باركلي «28 عاماً» مجاناً إلى نيس، بعد 4 سنوات ونصف في تشيلسي.

بدأ الدولي الإنجليزي مسيرته في إيفرتون عام 2010، وأمضى معه ثمانية مواسم «بينها اثنتان إعارة إلى شيفيلد وليدز يونايتد»، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في مطلع العام 2018.

إلا أنه لم يتمكن من فرض نفسه في تشكيلة النادي اللندني، وخاض خلال أربعة مواسم ونصف 58 مباراة فقط، علماً أنه أمضى موسم 2020-2021 معاراً في أستون فيلا.

حقق مع تشيلسي لقب كأس إنجلترا 2018، الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2019 وكأس العالم للأندية 2021.