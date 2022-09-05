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الرياضي

جماهير ليستر: «روجرز آوت»!

جماهير ليستر: «روجرز آوت»!
5 سبتمبر 2022 11:45

لندن (د ب أ)

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أكد بريندان روجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أنه لن يتهرب من مسؤولية إعادة فريقه لطريق الانتصارات، وذلك بعدما انقلبت عليه جماهير الفريق عقب الخسارة 2-5 أمام برايتون.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن جماهير الفريق التي تواجدت في المدرجات هتفت ضد المدرب قائلة «أنت ستقال في الصباح»، قبل أن يتم رفع لافتة «روجرز آوت» بنهاية المباراة التي شهدت خسارة ليستر للمباراة الخامسة على التوالي.
وقال روجرز، الذي لم يتمكن من دعم فريقه، بشكل ملحوظ، خلال فترة الانتقالات الصيفية، إنه لم يطلب أن يطمئن على مستقبله من مالكي النادي لأنه مؤمن بقدراته.
وعند سؤاله عما إذا كان هناك دعم من إدارة النادي، أجاب قائلاً: لم
أطلب هذا من قبل خلال الفترة التي قضيتها هنا، ولم أرد هذا.
وأضاف: سأواصل القيام بعملي، وسأتقدم وأدرس، وسأبذل قصارى جهدي، حتى يقول لي أي شخص شيئاً مختلفاً، سأواصل القيام بعملي.
وقال: التحدي، علينا أن نتقبله، بالتأكيد لن أهرب منه، الأمر كان
صعباً للغاية.
وأضاف: لا أفقد الإيمان أبداً بما أفعله، ولكن في النهاية أنا مسؤول عن النتائج، وحالياً النتائج ليست جيدة بما يكفي.

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